Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Hinspiel um Platz 1 steigt am Sonntag

Am kommenden Wochenende stehen vor allem die Platzierungsspiele um Platz eins und um Platz 13 im Fokus. Der Gesamstsieger im Spiel um Platz eins zwischen der SGM Deißlingen laufen und dem VfL Mühlheim steigt direkt in die Landesliga auf, der Verlierer bestreitet das Relegationsspiel gegen den ersten Nichtabsteiger der Landesliga. Die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst und der FC Hardt kämpfen um die Abstiegsrelegation (Spiel um Platz 13), der Verlierer steigt direkt in die Kreisliga A ab.



Die Spiele vom Sonntag 01.06. bis Samstag 07.06. gibt es hier in der Übersicht:

Hinspiel um Platz 1





Es ist das Aufeinandertreffen zweier verdienter Meister, die jeweils ihre Staffel mit beeindruckender Konstanz beherrschten. Die SGM Deißlingen/Lauffen geht mit 103 erzielten Toren als offensivstärkstes Team der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern in das Finale, während der VfL Mühlheim mit 21 Siegen und keiner einzigen Niederlage über die Saison hinweg ungeschlagen blieb. Ein Duell auf Augenhöhe ist garantiert, Kleinigkeiten könnten den Unterschied machen.

Hinspiel um Platz 7





Hinspiel um Platz 13





Im ersten von zwei Endspielen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern treffen die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst und der FC Hardt aufeinander. Die Hausherren erreichten in Staffel 1 mit 35 Punkten den Relegationsplatz vor dem abgestiegenen SV Waldmössingen, während der FC Hardt in Staffel 2 mit 45 Zählern nur denkbar knapp mit einem Punkt Rückstand den direkten Klassenerhalt verpasste. Im Rückspiel wird der Druck noch höher sein – die Grundlage dafür wird am Sonntag gelegt.

Rückspiel um Platz 3



Mi., 04.06.2025, 19:30 Uhr SV Bubsheim SV Bubsheim SV Winzeln SV Winzeln 19:30 PUSH



Rückspiel um Platz 11





Rückspiel um Platz 1





Rückspiel um Platz 7







Rückspiel um Platz 13