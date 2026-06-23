Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Niklas Uhl (SGM Deißlingen/Lauffen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Maurice Roth (SGM Deißlingen/Lauffen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Savic (Spvgg 06 Trossingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Tim Wissenbach (TSV Laufen/Eyach): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
John Hankins (Spvgg 06 Trossingen): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Leon Mathauer (TSV Straßberg 1903): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
Jan Ferdinand (TSV Straßberg 1903): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Daniel Matt (SGM Deißlingen/Lauffen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Robin Schumpp (SGM Deißlingen/Lauffen): Sechsundzwanzig Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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