 2026-06-23T10:23:26.695Z

Allgemeines

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

von ts · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Markus Becker/FuPa-Grafik

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BL Schwarzwald/Zoll. 25/26
BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Torhüter

Niklas Uhl (SGM Deißlingen/Lauffen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Andreas Hotz (TSV Straßberg 1903): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Moritz Binder (TSV Straßberg 1903): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Maurice Roth (SGM Deißlingen/Lauffen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Savic (Spvgg 06 Trossingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Tim Wissenbach (TSV Laufen/Eyach): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

John Hankins (Spvgg 06 Trossingen): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Leon Mathauer (TSV Straßberg 1903): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Jan Ferdinand (TSV Straßberg 1903): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Daniel Matt (SGM Deißlingen/Lauffen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Robin Schumpp (SGM Deißlingen/Lauffen): Sechsundzwanzig Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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