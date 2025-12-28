Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Tim Conzelmann (TSV Laufen/Eyach)
---
Moritz Binder (TSV Straßberg 1903)
Marius Plankenhorn (TSV Straßberg 1903)
Sascha Reimann (TSV Straßberg 1903)
---
Tim Wissenbach (TSV Laufen/Eyach)
Dean Savic (Spvgg 06 Trossingen)
Robin Lambrecht (SGM Deißlingen / Lauffen)
Leon Mathauer (TSV Straßberg 1903)
---
Robin Schumpp (SGM Deißlingen / Lauffen)
Kamran Yahyaijan (Spvgg 06 Trossingen)
Tobias Schatz (TSV Laufen/Eyach)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
