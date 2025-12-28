Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Moritz Binder (TSV Straßberg 1903)

Marius Plankenhorn (TSV Straßberg 1903)

Sascha Reimann (TSV Straßberg 1903)

---

Mittelfeld

Tim Wissenbach (TSV Laufen/Eyach)

Dean Savic (Spvgg 06 Trossingen)

Robin Lambrecht (SGM Deißlingen / Lauffen)

Leon Mathauer (TSV Straßberg 1903)

---

Angriff

Robin Schumpp (SGM Deißlingen / Lauffen)

Kamran Yahyaijan (Spvgg 06 Trossingen)

Tobias Schatz (TSV Laufen/Eyach)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

