Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Der VfL Mühlheim steigt auf

– Foto: Frank Riedinger

Der VfL Mühlheim und die SGM Deißlingen/Lauffen lieferten sich ein dramatisches Aufstiegsduell über 120 Minuten, das mit insgesamt zehn Treffern und einem packenden Elfmeterschießen endete – Mühlheim setzte sich letztlich durch und spielt kommende Saison in der Landesliga. Die SGM Deißlingen/Lauffen wird als Vizemeister nun in die Relegation zur Landesliga einsteigen und trifft am 14. Juni in Runde eins auf den SV Croatia Reutlingen. Der FC Hardt hatte derweil gegen die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnst im Rückspiel keine Mühe und siegte erneut deutlich – mit insgesamt 9:2 Toren sichern sich die Hardter das Ticket fürs Relegationsfinale am 21. Juni.



Die Spiele vom Sonntag, 01.06.. bis Samstag. 07.06.. gibt es hier in der Übersicht:

Hinspiel um Platz 1





Der VfL Mühlheim hat sich im Hinspiel um den Aufstieg in die Landesliga mit einem knappen 1:0-Erfolg bei der SGM Deißlingen/Lauffen eine vielversprechende Ausgangslage geschaffen. Nino Rebholz erzielte in der 53. Minute das Tor des Tages. Im Rückspiel am kommenden Wochenende reicht Mühlheim nun bereits ein Unentschieden, während Deißlingen einen Sieg benötigt um den direkten Aufstieg doch noch zu schaffen.

---



Hinspiel um Platz 7





Die für Sonntag angesetzte Partie zwischen dem SV Dotternhausen und der SG Schramberg/SV Sulgen wurde abgesagt.

---



Hinspiel um Platz 13





Im ersten von zwei Endspielen um den Klassenerhalt setzte der FC Hardt ein deutliches Zeichen und schlug die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst mit 4:1. Thomas Schondelmaier avancierte mit seinen Treffern in der 28., 32. und 84. Minute zum Mann des Tages. Zwischenzeitlich hatte Luca Calvagna in der 54. Minute auf 3:0 erhöht, ehe Tobias Seßler in der 73. Minute der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelang.

Für die SGM wird es im Rückspiel eine Mammutaufgabe, den deutlichen Rückstand noch zu drehen – nur ein hoher Sieg könnte den drohenden Abstieg in die Kreisliga A noch verhindern.

---



Rückspiel um Platz 3





---



Rückspiel um Platz 11





---



Rückspiel um Platz 1





IIn einem denkwürdigen Rückspiel verteidigte der VfL Mühlheim sein 1:0-Polster aus dem Hinspiel auf dramatischste Weise. Die frühe Führung durch Max Anders in der 16. Minute schien den Gastgebern zunächst Sicherheit zu geben, doch Robin Schumpp brachte die Gäste mit einem Doppelpack in der 65. und 69. Minute wieder in Front. Nachdem die Partie in die Verlängerung ging, traf Dominik Andreas Sauter in der 116. Minute zum Ausgleich, ehe Marcel Herzog per Foulelfmeter in der 118. Minute erneut zur Führung für Deißlingen/Lauffen traf.

Im folgenden Elfmeterschießen war es letztlich Mühlheim, das die Nerven behielt. Mit dem Gesamterfolg steigt der VfL Mühlheim als ungeschlagener Meister der Staffel 1 in die Landesliga Staffel 3 auf.

---



Rückspiel um Platz 7







Rückspiel um Platz 13





Der FC Hardt ließ im Rückspiel keine Zweifel mehr aufkommen und untermauerte seinen Anspruch auf den Verbleib in der Bezirksliga mit einem souveränen 5:1-Erfolg. Nach dem klaren 4:1 im Hinspiel war die Ausgangslage bereits vielversprechend, Thomas Schondelmaier (27.), Nico Haberstroh (32.), Felix Ganter (50.), Nino Eisensteck (56.) und Marc Haberstroh (67.) sorgten für eine uneinholbare Führung. Der zwischenzeitliche Ehrentreffer durch Tjark Carstensen in der 71. Minute konnte am Abstieg der Gäste nichts mehr ändern.

Die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst muss damit den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten. Der FC Hardt trifft am 21. Juni im Relegationsfinale auf den Sieger der ersten beiden Runden und hat die Chance, seinen Ligaverbleib endgültig zu sichern.