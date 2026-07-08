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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Der Spielplan steht fest
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 08:40 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern für die Saison 2026/2027 steht fest. Dieser ist bei FuPa online.
1. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - FC Hechingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Harthausen/Scher - SGM Nusplingen/Obernheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Winzeln - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC 07 Albstadt - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 16.08.26 15:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SV Bubsheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Dotternhausen - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Frommern - FC Grosselfingen
So., 16.08.26 15:30 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - TSV Straßberg 1903
2. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - SG FC Hardt / Lauterbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SV Winzeln
So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - SGM Nusplingen/Obernheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Harthausen/Scher - SG SV Zimmern / SV Horgen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Hechingen - TSV Frommern
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Grosselfingen - SV Dotternhausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Waldmössingen - Spvgg 06 Trossingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Bubsheim - FC 07 Albstadt
3. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - TSV Straßberg 1903
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Winzeln - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC 07 Albstadt - SV Waldmössingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - FC Grosselfingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Dotternhausen - FC Hechingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Frommern - TSV Harthausen/Scher
So., 30.08.26 16:00 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - SV Bubsheim
4. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - SGM Nusplingen/Obernheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SG SV Zimmern / SV Horgen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - TSV Frommern
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Harthausen/Scher - SV Dotternhausen
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Hechingen - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
So., 06.09.26 15:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - FC 07 Albstadt
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Waldmössingen - SG FC Hardt / Lauterbach
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Bubsheim - SV Winzeln
5. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 13.09.26 15:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SV Bubsheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Winzeln - SV Waldmössingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Grosselfingen - FC Hechingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - TSV Harthausen/Scher
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Dotternhausen - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Frommern - TSV Straßberg 1903
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - Spvgg 06 Trossingen
6. Spieltag
Do., 17.09.26 19:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - Spvgg 06 Trossingen
Do., 17.09.26 19:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - FC 07 Albstadt
Do., 17.09.26 19:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - SG FC Hardt / Lauterbach
Do., 17.09.26 19:00 Uhr TSV Harthausen/Scher - SV Winzeln
Do., 17.09.26 19:00 Uhr FC Hechingen - SGM Nusplingen/Obernheim
Do., 17.09.26 19:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - FC Grosselfingen
Do., 17.09.26 19:00 Uhr TSV Frommern - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
Do., 17.09.26 19:00 Uhr SV Bubsheim - SV Waldmössingen
7. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - TSV Frommern
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SV Dotternhausen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Harthausen/Scher - FC Grosselfingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC 07 Albstadt - SG FC Hardt / Lauterbach
So., 20.09.26 15:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SV Winzeln
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Waldmössingen - SGM Nusplingen/Obernheim
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Bubsheim - SG SV Zimmern / SV Horgen II
8. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - SV Waldmössingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - Spvgg 06 Trossingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Winzeln - FC 07 Albstadt
So., 27.09.26 15:00 Uhr FC Hechingen - TSV Harthausen/Scher
So., 27.09.26 15:00 Uhr FC Grosselfingen - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 27.09.26 15:00 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - TSV Straßberg 1903
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Dotternhausen - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Frommern - SV Bubsheim
9. Spieltag
Do., 08.10.26 19:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
Do., 08.10.26 19:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - FC Grosselfingen
Do., 08.10.26 19:00 Uhr FC Hechingen - SV Winzeln
Do., 08.10.26 19:00 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - TSV Harthausen/Scher
Do., 08.10.26 19:00 Uhr FC 07 Albstadt - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
Do., 08.10.26 19:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - TSV Straßberg 1903
Do., 08.10.26 19:00 Uhr SV Waldmössingen - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
Do., 08.10.26 19:00 Uhr TSV Frommern - SV Dotternhausen
10. Spieltag
So., 29.11.26 14:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
So., 29.11.26 14:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - FC Grosselfingen
So., 29.11.26 14:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - FC Hechingen
So., 29.11.26 14:00 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - SV Winzeln
So., 29.11.26 14:00 Uhr FC 07 Albstadt - SGM Nusplingen/Obernheim
So., 29.11.26 14:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SG SV Zimmern / SV Horgen II
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Waldmössingen - TSV Frommern
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Bubsheim - SV Dotternhausen
11. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - FC 07 Albstadt
So., 11.10.26 15:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SG FC Hardt / Lauterbach
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Harthausen/Scher - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr FC Hechingen - TSV Straßberg 1903
So., 11.10.26 15:00 Uhr FC Grosselfingen - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 11.10.26 15:00 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - SV Bubsheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Dotternhausen - SV Waldmössingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Frommern - Spvgg 06 Trossingen
12. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - FC Hechingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - TSV Harthausen/Scher
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Winzeln - SGM Nusplingen/Obernheim
So., 18.10.26 15:00 Uhr FC 07 Albstadt - TSV Frommern
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Dotternhausen - Spvgg 06 Trossingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Waldmössingen - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Bubsheim - FC Grosselfingen
So., 18.10.26 15:30 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - SG SV Zimmern / SV Horgen II
13. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - SV Winzeln
So., 25.10.26 15:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - TSV Straßberg 1903
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Harthausen/Scher - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Hechingen - SV Bubsheim
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Grosselfingen - SV Waldmössingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - Spvgg 06 Trossingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Dotternhausen - FC 07 Albstadt
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Frommern - SG FC Hardt / Lauterbach
14. Spieltag
So., 01.11.26 14:30 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 01.11.26 14:30 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SG SV Zimmern / SV Horgen II
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Winzeln - TSV Frommern
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Dotternhausen - SG FC Hardt / Lauterbach
So., 01.11.26 14:30 Uhr FC 07 Albstadt - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
So., 01.11.26 14:30 Uhr Spvgg 06 Trossingen - FC Grosselfingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Waldmössingen - FC Hechingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Bubsheim - TSV Harthausen/Scher
15. Spieltag
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Straßberg 1903 - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 08.11.26 14:30 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - SV Bubsheim
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Harthausen/Scher - SV Waldmössingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr Spvgg 06 Trossingen - FC Hechingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr FC Grosselfingen - FC 07 Albstadt
So., 08.11.26 14:30 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - SG FC Hardt / Lauterbach
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Dotternhausen - SV Winzeln
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Frommern - SGM Nusplingen/Obernheim
16. Spieltag
So., 15.11.26 14:30 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - TSV Frommern
So., 15.11.26 14:30 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SV Dotternhausen
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Winzeln - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
So., 15.11.26 14:30 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - FC Grosselfingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr FC 07 Albstadt - FC Hechingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr Spvgg 06 Trossingen - TSV Harthausen/Scher
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Waldmössingen - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Bubsheim - TSV Straßberg 1903
17. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - SV Bubsheim
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Straßberg 1903 - SV Waldmössingen
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - Spvgg 06 Trossingen
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Harthausen/Scher - FC 07 Albstadt
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FC Hechingen - SG FC Hardt / Lauterbach
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FC Grosselfingen - SV Winzeln
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - SGM Nusplingen/Obernheim
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SV Dotternhausen - SG SV Zimmern / SV Horgen II
18. Spieltag
So., 06.12.26 14:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 06.12.26 14:00 Uhr FC 07 Albstadt - TSV Straßberg 1903
So., 06.12.26 14:00 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 06.12.26 14:00 Uhr SV Winzeln - TSV Harthausen/Scher
So., 06.12.26 14:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - FC Hechingen
So., 06.12.26 14:00 Uhr SV Waldmössingen - SV Bubsheim
So., 06.12.26 15:00 Uhr FC Grosselfingen - SG SV Zimmern / SV Horgen II
So., 06.12.26 15:00 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - TSV Frommern
19. Spieltag
So., 28.02.27 15:00 Uhr FC Hechingen - SG SV Zimmern / SV Horgen II
So., 28.02.27 15:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - TSV Harthausen/Scher
So., 28.02.27 15:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - SV Winzeln
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SG FC Hardt / Lauterbach
So., 28.02.27 15:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - FC 07 Albstadt
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Bubsheim - Spvgg 06 Trossingen
So., 28.02.27 15:00 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - SV Dotternhausen
So., 28.02.27 15:00 Uhr FC Grosselfingen - TSV Frommern
20. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Winzeln - TSV Straßberg 1903
So., 07.03.27 15:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 07.03.27 15:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - TSV Harthausen/Scher
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Frommern - FC Hechingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Dotternhausen - FC Grosselfingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SV Waldmössingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr FC 07 Albstadt - SV Bubsheim
21. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - SG SV Zimmern / SV Horgen II
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SGM Nusplingen/Obernheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - SV Winzeln
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Bubsheim - SG FC Hardt / Lauterbach
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Waldmössingen - FC 07 Albstadt
So., 14.03.27 15:00 Uhr FC Grosselfingen - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
So., 14.03.27 15:00 Uhr FC Hechingen - SV Dotternhausen
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Harthausen/Scher - TSV Frommern
22. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 21.03.27 15:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - TSV Straßberg 1903
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Frommern - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Dotternhausen - TSV Harthausen/Scher
So., 21.03.27 15:00 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - FC Hechingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr FC 07 Albstadt - Spvgg 06 Trossingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Winzeln - SV Bubsheim
So., 21.03.27 15:30 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - SV Waldmössingen
23. Spieltag
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - SG SV Zimmern / SV Horgen II
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SV Bubsheim - SGM Nusplingen/Obernheim
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SV Waldmössingen - SV Winzeln
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SG FC Hardt / Lauterbach
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr FC Hechingen - FC Grosselfingen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr TSV Harthausen/Scher - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - SV Dotternhausen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr TSV Straßberg 1903 - TSV Frommern
24. Spieltag
So., 04.04.27 15:30 Uhr TSV Frommern - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 04.04.27 15:30 Uhr SV Dotternhausen - TSV Straßberg 1903
So., 04.04.27 15:30 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 04.04.27 15:30 Uhr FC Grosselfingen - TSV Harthausen/Scher
So., 04.04.27 15:30 Uhr SV Winzeln - Spvgg 06 Trossingen
So., 04.04.27 15:30 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SV Waldmössingen
So., 04.04.27 15:30 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - SV Bubsheim
So., 04.04.27 16:00 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - FC 07 Albstadt
25. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Waldmössingen - SG SV Zimmern / SV Horgen II
So., 11.04.27 15:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SGM Nusplingen/Obernheim
So., 11.04.27 15:00 Uhr FC 07 Albstadt - SV Winzeln
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Harthausen/Scher - FC Hechingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - FC Grosselfingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
So., 11.04.27 15:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - SV Dotternhausen
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Bubsheim - TSV Frommern
26. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Grosselfingen - TSV Straßberg 1903
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Hechingen - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Winzeln - SG FC Hardt / Lauterbach
So., 18.04.27 15:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - FC 07 Albstadt
So., 18.04.27 15:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - Spvgg 06 Trossingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Frommern - SV Waldmössingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Dotternhausen - SV Bubsheim
27. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr FC 07 Albstadt - SG SV Zimmern / SV Horgen II
So., 25.04.27 15:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - TSV Harthausen/Scher
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - FC Hechingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - FC Grosselfingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Bubsheim - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Waldmössingen - SV Dotternhausen
So., 25.04.27 15:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - TSV Frommern
So., 25.04.27 16:00 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - SGM Nusplingen/Obernheim
28. Spieltag
Do., 22.04.27 18:30 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - SG SV Zimmern / SV Horgen II
Do., 22.04.27 18:30 Uhr FC Grosselfingen - SGM Nusplingen/Obernheim
Do., 22.04.27 18:30 Uhr SV Winzeln - FC Hechingen
Do., 22.04.27 18:30 Uhr TSV Harthausen/Scher - SG FC Hardt / Lauterbach
Do., 22.04.27 18:30 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - FC 07 Albstadt
Do., 22.04.27 18:30 Uhr TSV Straßberg 1903 - Spvgg 06 Trossingen
Do., 22.04.27 18:30 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - SV Waldmössingen
Do., 22.04.27 18:30 Uhr SV Dotternhausen - TSV Frommern
29. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Hechingen - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Harthausen/Scher - TSV Straßberg 1903
So., 02.05.27 15:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SV Winzeln
So., 02.05.27 15:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - SG FC Hardt / Lauterbach
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Frommern - FC 07 Albstadt
So., 02.05.27 15:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SV Dotternhausen
So., 02.05.27 15:00 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - SV Waldmössingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Grosselfingen - SV Bubsheim
30. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Winzeln - SG SV Zimmern / SV Horgen II
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 09.05.27 15:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - TSV Harthausen/Scher
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Bubsheim - FC Hechingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Waldmössingen - FC Grosselfingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
So., 09.05.27 15:00 Uhr FC 07 Albstadt - SV Dotternhausen
So., 09.05.27 15:30 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - TSV Frommern
31. Spieltag
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - SGM Nusplingen/Obernheim
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr TSV Frommern - SV Winzeln
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - FC 07 Albstadt
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr FC Grosselfingen - Spvgg 06 Trossingen
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr FC Hechingen - SV Waldmössingen
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr TSV Harthausen/Scher - SV Bubsheim
Mo., 29.03.27 16:00 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - SV Dotternhausen
32. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - TSV Straßberg 1903
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Bubsheim - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Waldmössingen - TSV Harthausen/Scher
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Hechingen - Spvgg 06 Trossingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC 07 Albstadt - FC Grosselfingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Winzeln - SV Dotternhausen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - TSV Frommern
So., 23.05.27 16:00 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
33. Spieltag
Sa., 29.05.27 17:30 Uhr TSV Frommern - SG SV Zimmern / SV Horgen II
Sa., 29.05.27 17:30 Uhr SV Dotternhausen - SGM Nusplingen/Obernheim
Sa., 29.05.27 17:30 Uhr SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928 - SV Winzeln
Sa., 29.05.27 17:30 Uhr FC Grosselfingen - SG FC Hardt / Lauterbach
Sa., 29.05.27 17:30 Uhr FC Hechingen - FC 07 Albstadt
Sa., 29.05.27 17:30 Uhr TSV Harthausen/Scher - Spvgg 06 Trossingen
Sa., 29.05.27 17:30 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - SV Waldmössingen
Sa., 29.05.27 17:30 Uhr TSV Straßberg 1903 - SV Bubsheim
34. Spieltag
Sa., 05.06.27 17:30 Uhr SV Bubsheim - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
Sa., 05.06.27 17:30 Uhr SV Waldmössingen - TSV Straßberg 1903
Sa., 05.06.27 17:30 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
Sa., 05.06.27 17:30 Uhr FC 07 Albstadt - TSV Harthausen/Scher
Sa., 05.06.27 17:30 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - FC Hechingen
Sa., 05.06.27 17:30 Uhr SV Winzeln - FC Grosselfingen
Sa., 05.06.27 17:30 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SG Trillfingen / GW Stetten / SV 1928
Sa., 05.06.27 17:30 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - SV Dotternhausen