Bezirksliga Schwarzwald/Zollern 2026/27: Das Teilnehmerfeld

Die Saison 2025/2026 ist beendet. In den württembergischen Bezirksligen wurden alle Startplätze für die neue Spielzeit vergeben. Aus den vier württembergischen Landesligen mussten auch in dieser Saison wieder einige Teams den Abstieg in die Bezirksliga verkraften. Auf der anderen Seite schafften es zahlreiche Teams aus den jeweiligen Kreisligen in die Bezirksliga aufzusteigen. Daher ergibt sich für jedes Jahr aufs neue ein neu gemischtes Feld aus spannenden Teams, die an der Spitze und im Keller um ihre jeweiligen Ziele kämpfen werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
FC 07 Albstadt (Absteiger)
TSV Harthausen/Scher (Absteiger)
TSV Straßberg 1903
TSV Trillfingen
FC Hechingen
FC Grosselfingen
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SV Dotternhausen
TSV Frommern
Spvgg 06 Trossingen
SG FC Hardt / Lauterbach
SV Winzeln
SV Bubsheim
SV Waldmössingen (Aufsteiger)
SG SV Zimmern / SV Horgen II (Aufsteiger)
SGM Nusplingen/Obernheim (Aufsteiger)
SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst (Aufsteiger)
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________