 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern 2026/27: Das Teilnehmerfeld

UPDATE +++ Überblick auf alle Teams für die neue Saison.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BL Schwarzwald/Zoll.
FC Albstadt
Hartha./Sch.
TSV Straßbe.
SG Trillfingen

Die Saison 2025/2026 ist beendet. In den württembergischen Bezirksligen wurden alle Startplätze für die neue Spielzeit vergeben. Aus den vier württembergischen Landesligen mussten auch in dieser Saison wieder einige Teams den Abstieg in die Bezirksliga verkraften. Auf der anderen Seite schafften es zahlreiche Teams aus den jeweiligen Kreisligen in die Bezirksliga aufzusteigen. Daher ergibt sich für jedes Jahr aufs neue ein neu gemischtes Feld aus spannenden Teams, die an der Spitze und im Keller um ihre jeweiligen Ziele kämpfen werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Teilnehmer 2026/27

  1. FC 07 Albstadt (Absteiger)

  2. TSV Harthausen/Scher (Absteiger)

  3. TSV Straßberg 1903

  4. TSV Trillfingen

  5. FC Hechingen

  6. FC Grosselfingen

  7. SGM SV Gruol / SV Erlaheim

  8. SV Dotternhausen

  9. TSV Frommern

  10. Spvgg 06 Trossingen

  11. SG FC Hardt / Lauterbach

  12. SV Winzeln

  13. SV Bubsheim

  14. SV Waldmössingen (Aufsteiger)

  15. SG SV Zimmern / SV Horgen II (Aufsteiger)

  16. SGM Nusplingen/Obernheim (Aufsteiger)

  17. SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst (Aufsteiger)

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