Der Meistertitel in der Kreisliga West geht hochverdient an den 1. FC Schwarzenfeld. – Foto: Redaktion Schwandorf

Bezirksliga! Schwarzenfeld macht sein Meisterstück Nach einem späten Heimsieg gegen Nabburg brechen im Sportpark alle Dämme

17. April 2025, 19.50 Uhr, Tatort Sportpark Schwarzenfeld: Die Fußballer des 1. FC Schwarzenfeld reißen die Arme nach oben, liegen sich freudestrahlend in den Armen. Die junge Mannschaft von Coach Alex Hadasch hat am Gründonnerstag mit einem 2:0-Zittersieg gegen den TV Nabburg den letzten Schritt gemacht und die vorzeitige Meisterschaft in der Kreisliga West eingetütet. Nach dreijähriger Abstinenz kehrt der FC in die Bezirksliga zurück.

Was außer Frage steht: Der Schwarzenfelder Titelgewinn könnte verdienter nicht sein. Man dominierte die Liga nach Belieben, holte bis dato von 69 möglichen Punkten derer 63. Vielleicht gelingt es ja sogar, die Spielzeit ohne eine einzige Niederlage abzuschließen. Das würde dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen aufsetzen. „Von der Meisterschaft zu reden ist verboten“, hatte Trainer Hadasch zwischen den Jahren gesagt. Insgeheim wusste aber auch der Gymnasiallehrer, dass seine Mannschaft in dieser Spielzeit derart konstant und souverän auftritt, dass es schon mit dem Teufel zugehen müsste, sollte schlussendlich nicht die Meisterschaft herausspringen.



Als Erfolgsrezept macht Hadasch vor allem zwei Punkte aus: Zum einen die Tiefe des Kaders, zum anderen die richtige Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Auch die Sommer-Neuzugänge entpuppten sich als echte Verstärkungen. Zudem wächst und gedeiht das „Team hinter dem Team“, beispielsweise mit einem eigenen Physiotherapeuten. Hadasch hat noch im alten Jahr für die kommende Saison verlängert. Und möchte mit seiner Truppe auch in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen.







Foto: Sabrina Dietrich





Im Heimspiel gegen Nabburg mussten die 300 Fans lange zittern, länger als ihnen vielleicht lieb gewesen wäre. Erst die späten Treffer von Florian Schlagenhaufer (79.) und Timon Porcher (89.) brachten Gewissheit. Wenig später konnten die Feierlichkeiten beginnen. Ein langes Feier-Osterwochenende steht den Schwarzenfeldern bevor. Dass am Abend des Triumphes noch kein Vereinsvertreter für FuPa erreichbar war, ist nur zu verständlich.



Der einzig verbliebende Widersacher SV Kemnath a.B. hätte den Schwarz-Weißen am Donnerstagabend beinahe die Tour vermasselt. Er gewann das Topspiel beim TSV Detag Wernberg dank des Doppelpacks von Torjäger Alexander Grill mit 2:0. Und zementiert somit den zweiten Platz, der zur Relegation berechtigt. Sieben Punkte liegt der Aufsteiger jetzt vor seinem einzigen Verfolger aus Wernberg. Das riecht doch schon sehr nach (Vor-)Entscheidung.



Oben scheint also alles entschieden zu sein in der Schwandorfer Kreisliga-Staffel. Dafür bringt der Abstiegskampf nach wie vor große Spannung mit sich. Selbst der Rangsiebte SC Katzdorf kann sich noch nicht in Sicherheit wiegen. Der Ostermontag-Spieltag hält unter anderem das Direktduell zwischen der SG Silbersee (8.) und dem SV Haselbach (12.) bereit. Und Meister Schwarzenfeld? Der muss erst am 26. April wieder ran. Einem Feier-Marathon steht also nichts im Wege.





Das sind die kommenden Paarungen in der Kreisliga West:





Morgen, 15:15 Uhr TSV Stulln TSV Stulln TSV Dieterskirchen Dieterskirch



















Mo., 21.04.2025, 15:15 Uhr TSV Dieterskirchen Dieterskirch SV Kemnath SV Kemnath







Mo., 21.04.2025, 15:15 Uhr SG Silbersee 08 SG Silbersee SV Haselbach SV Haselbach