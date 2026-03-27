Bezirksliga-Schlusslicht und Trainerteam trennen sich

– Foto: Nico Schoch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Trennung erfolgt einvernehmlich und im gegenseitigen Respekt. Hasert hatte das Amt im Sommer 2024 übernommen, ein Jahr später wurde er von Eißele unterstützt. In ihrer gemeinsamen Zeit prägten sie die Entwicklung der Mannschaft entscheidend.

Beim SC Urbach stehen zur kommenden Saison Veränderungen auf der Trainerbank an. Das Team aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und das Trainerduo Pascal Hasert sowie Robin Eißele gehen nach Saisonende getrennte Wege.

Als größter Erfolg bleibt der Meistertitel und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga im vergangenen Jahr in Erinnerung.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie das Engagement der beiden Trainer und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Weissach

Der TSV Weissach setzt auf Kontinuität an der Seitenlinie. Der Kreisligist aus der Kreisliga B4 Enz/Murr geht auch in der kommenden Saison mit dem bewährten Trainerteam in die Runde.

Cheftrainer Suljo Hasanbasic wird weiterhin von Angelo Buscemi, Evangelos Kachrimanidis und Jörg Heigold unterstützt. Damit bleibt das gesamte Trainerteam geschlossen an Bord.

Die Verantwortlichen stellen damit frühzeitig die Weichen für die Zukunft und setzen bewusst auf Stabilität sowie die Fortführung des eingeschlagenen Weges. Hasanbasic zeigte sich erfreut über das Vertrauen und betonte, dass man gemeinsam bereits viel aufgebaut habe und diesen Prozess erfolgreich weiterführen wolle.

Beim TSV Weissach richtet sich der Blick klar nach vorne – mit Kontinuität, Zusammenhalt und ambitionierten Zielen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++