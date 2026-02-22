Bezirksliga: Schlappen für die Kreuznacher Teams

Region. Kein guter Auftakt für die Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach in die Restrückrunde der Bezirksliga Nahe: In den beiden verbliebenen Nachholpartien geriet die SG Fürfeld in Mörschied unter die Räder – und der VfL Rüdesheim beim SC Idar-Oberstein II.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
"Das Ergebnis ist deutlicher, als das Spiel war", berichtete SG-Trainer Sebastian Kilp. Entscheidend war die Rote Karte gegen Innenverteidiger Patrick Schäfer nach einer Notbremse an TuS-Goalgetter Niklas Munsteiner (80.). "Patrick hat zwar den Ball gespielt, aber seinen Gegenspieler runtergezogen", so Kilp. "Der fällige Freistoß aus 18 Metern durch Marvin Kunz war gut ins Torwart-Eck getreten." Kilps Analyse: "Die erste Halbzeit war gut von uns. Es gab Chancen hüben wie drüben und ich fand sogar, wir waren ein Stückweit mehr am Drücker." Nach dem 1:2-Rückstand kurz nach dem Wechsel traf Marcel Beck zum vermeintlichen 2:2, doch der Schiri erkannte auf Abseits (65.). Kilp betonte, er mache seinen Jungs keinen Vorwurf: "Mörschied hat schon eine gute Elf – und bis zum 3:1 haben wir gut mitgehalten. Der Gegner ist bis zur letzten Sekunde gerannt."
"Mir war klar, dass das ein schwieriges Spiel wird", resümierte VfL-Coach Baris Yakut. "Idar ist spielerisch sehr stark. Wir haben es defensiv trotzdem ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit, kamen immer besser rein und ich habe meinen Jungs nach dem 0:1 gesagt, dass wir das Spiel gewinnen, wenn wir da 1:1 machen." Denn nach der Roten Karte gegen Noah Thees wegen groben Foulspiels an Fabio Pawlowitz („Er hat ihn ordentlich getroffen“) in der 31. Minute war Idar ein Mann weniger. Allein: In Unterzahl stand der SC tief, verteidigte kompakt, machte die Räume eng – und konterte den VfL dreimal aus. "Wir waren sehr weit aufgerückt, haben offen gestanden und dem Gegner mehrere Pässe in den Fuß gespielt", klagte Yakut. "Idar hat sofort mit drei, vier Mann umgeschaltet – nach dem 0:2 waren bei uns die Köpfe unten."