Bezirksliga: Schlappen für die Kreuznacher Teams SG Fürfeld unterliegt mit 2:5 in Mörschied, VfL Rüdesheim geht 0:4 beim SC Idar II baden von Michael Heinze · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Für die Bad Kreuznacher Teams war an diesem Spieltag nichts zu holen. – Foto: Sebastian Bohr

Region. Kein guter Auftakt für die Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach in die Restrückrunde der Bezirksliga Nahe: In den beiden verbliebenen Nachholpartien geriet die SG Fürfeld in Mörschied unter die Räder – und der VfL Rüdesheim beim SC Idar-Oberstein II.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Heute, 15:00 Uhr TuS Mörschied TuS Mörschied SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 5 2 Abpfiff "Das Ergebnis ist deutlicher, als das Spiel war", berichtete SG-Trainer Sebastian Kilp. Entscheidend war die Rote Karte gegen Innenverteidiger Patrick Schäfer nach einer Notbremse an TuS-Goalgetter Niklas Munsteiner (80.). "Patrick hat zwar den Ball gespielt, aber seinen Gegenspieler runtergezogen", so Kilp. "Der fällige Freistoß aus 18 Metern durch Marvin Kunz war gut ins Torwart-Eck getreten." Kilps Analyse: "Die erste Halbzeit war gut von uns. Es gab Chancen hüben wie drüben und ich fand sogar, wir waren ein Stückweit mehr am Drücker." Nach dem 1:2-Rückstand kurz nach dem Wechsel traf Marcel Beck zum vermeintlichen 2:2, doch der Schiri erkannte auf Abseits (65.). Kilp betonte, er mache seinen Jungs keinen Vorwurf: "Mörschied hat schon eine gute Elf – und bis zum 3:1 haben wir gut mitgehalten. Der Gegner ist bis zur letzten Sekunde gerannt."