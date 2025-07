Bezirksliga-Schiris: Kein Jugendwahn & Probleme an Doppelspieltagen

Im Rückblick sprach Bezirks-Schiedsrichterobmann Markus Weigert, im Einklang mit Bezirks-Spielleiter Dominik Fraunholz und Josef Wein vom Bezirks-Sportgericht, von einer Saison ohne „nennenswerte Vorfälle“; auffällig sei einzig und allein das Fehlverhalten von Teamoffiziellen gegenüber den Schiedsrichterteams gewesen. Bezirks-Vorsitzender Thomas Graml dankte den „an der Spitze des Bezirks angekommenen Unparteiischen“ für ihre stete Bereitschaft zur Weiterbildung, die Voraussetzung dafür sei, das hohe Leistungsniveau zu halten.



Unter dem Beifall der Schiedsrichter und Beobachter verabschiedete der Bezirksschiedsrichter-Ausschuss drei langjährige Aktive von der Bezirksbühne: Ehrenobmann Günter Wagenlehner (83, Regensburg), Reinhardt Traurig (Cham) und Matthias Ehlich (Weiden).



Roman Solter, im Bezirksschiedsrichter-Ausschuss für die Einteilung zuständig, berichtete von Problemen an Doppelspieltagen wie an Ostern, da dann im Regelfall alle Mannschaften gleichzeitig spielen. Hier halfen oft auch die Nachbarbezirke Mittelfranken, Niederbayern und Oberfranken aus, mit denen man weiterhin einen Schiedsrichteraustausch pflegt, wodurch es auch gelang, die leicht gestiegenen Kosten für die Vereine pro Spiel und Gespann deutlich unter 200 Euro zu halten.



Der für das Fördersystem zuständige Philipp Götz blickte auf zahlreiche Maßnahmen für die Nachwuchsschiedsrichter in der Bezirksgruppe (22 Jahre), auf der Bezirksanwärter-Schiene und in der Perspektivgruppe Verband zurück, die gleicher Weise fortgeführt werden. Trotz der für junge Talente durchaus vorhandenen „Überholspur“ trat er dem Vorwurf des Jugendwahns entschieden entgegen. Obmann Markus Weigert selbst verantwortet in seinem Ausschuss das Beobachtungswesen: Die Coaches begleiteten 235 Spiele der Bezirksliga-Schiedsrichter und waren entsprechend ihrer Qualifikation auch auf bayerischer Ebene 170-mal mit dem Notizblock an der Seitenlinie im Einsatz. Neu im Kreis der Bezirksbeobachter sind Marco Gruber (Cham), Andreas Frieser (Weiden), Markus Schreiner und Sven Ertl (beide Amberg).



Referees bis zur 1. Bundesliga beobachtet Karl-Heinz Schleier. Anhand vieler Videoszenen erläuterte er den Schiedsrichtern und Coaches der Oberpfalz, wie sie „clever agieren, einfach entscheiden und konsequent handeln“ können. Philipp Götz wies auf die Regeländerungen zur neuen Saison hin, bevor Markus Weigert abschließend die Erwartungen des Bezirksschiedsrichter-Ausschusses an seine Schiedsrichter und Beobachter formulierte: Verfügbarkeit, Leistungsbereitschaft, angemessenes Auftreten, sachliche Diskussionen sowie gegenseitig Respekt und Verständnis – intern und auch im Miteinander mit den Vereinen.