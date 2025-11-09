Bezirksliga: SC Idar-Oberstein II siegt deutlich im Top-Spiel

Die SG Weinsheim marschiert an der Spitze der Bezirksliga Nahe vorneweg. Den TSV Bockenau besiegten die Weinsheimer mit 3:0. Dahinter hat Verfolger SC Idar-Oberstein II mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen die SG MMM gewonnen und nimmt der SG die Punkte weg. Auch die SG Fürfeld konnte sich im Heimspiel gegen Oberhausen mit 3:1 durchsetzen. Zuletzt aufsteigende Form zeigt Schlusslicht Blau-Weiß Idar-Oberstein holte beim SC Birkenfeld einen überraschenden 2:1-Auswärtssieg beim SC Birkenfeld. Die SG Guldenbachtal war in Kirn zu Gast und unterlag mit 0:2. Einen 3:0-Auswärtssieg konnte TuS Mörschied bei der Spvgg. Nahbollenbach feiern. Auch dem VFL Rüdesheim gelang der Befreiungsschlag mit einem 5:2-Sieg gegen die TSG Planig. Die Parte zwischen dem TuS Pfaffen-Schwabenheim und dem TuS Winzenheim endete mit 1:0 zugunsten der Winzenheimer.