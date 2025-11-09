 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Der SC Idar-Oberstein setzt sich zu Hause gegen die SG Merxheim deutlich durch.
Der SC Idar-Oberstein setzt sich zu Hause gegen die SG Merxheim deutlich durch. – Foto: Sport News Südwest

Bezirksliga: SC Idar-Oberstein II siegt deutlich im Top-Spiel

SC Idar-Oberstein mit 5:1 gegen SG Merxheim +++ Planig verliert in Rüdesheim +++ SG Weinsheim marschiert weiter

Die SG Weinsheim marschiert an der Spitze der Bezirksliga Nahe vorneweg. Den TSV Bockenau besiegten die Weinsheimer mit 3:0. Dahinter hat Verfolger SC Idar-Oberstein II mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen die SG MMM gewonnen und nimmt der SG die Punkte weg. Auch die SG Fürfeld konnte sich im Heimspiel gegen Oberhausen mit 3:1 durchsetzen. Zuletzt aufsteigende Form zeigt Schlusslicht Blau-Weiß Idar-Oberstein holte beim SC Birkenfeld einen überraschenden 2:1-Auswärtssieg beim SC Birkenfeld. Die SG Guldenbachtal war in Kirn zu Gast und unterlag mit 0:2. Einen 3:0-Auswärtssieg konnte TuS Mörschied bei der Spvgg. Nahbollenbach feiern. Auch dem VFL Rüdesheim gelang der Befreiungsschlag mit einem 5:2-Sieg gegen die TSG Planig. Die Parte zwischen dem TuS Pfaffen-Schwabenheim und dem TuS Winzenheim endete mit 1:0 zugunsten der Winzenheimer.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
0
0
Abpfiff

Heute, 14:45 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
2
0
Abpfiff

Heute, 14:45 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
1
2
Abpfiff

Heute, 14:45 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
3
1
Abpfiff

Heute, 14:45 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
0
3
Abpfiff

Heute, 14:45 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
5
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
5
1
Abpfiff

