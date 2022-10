Bezirksliga: Saulheimer Duo ergänzt sich perfekt Beim 2:0 über Mommenheim vergoldet Amir Abugameh beide Vorlagen von Jonas Kleinschmitt +++ Remis für Framersheim

Beim Tabellenführer schlugen sich die Gau-Odernheimer Youngsters gar nicht mal so schlecht. In der ersten halben Stunde legte Mombach den Grundstein für den späteren Sieg. Segen Yesilyurt (27.) und Meris Trtovac (30.) trafen für den Primus. Der TSV Gau-Odernheim II spielte gefällig mit, ließ insgesamt in der Defensive wenig zu. Aber in der 70. Spielminute sorgte Marouan Daoudi mit dem 3:0 für die Entscheidung. Mombach zeigte sich sehr effektiv vorne. Dominik Hopsch gelang noch der 1:3-Ehrentreffer (85.) kurz vor Schluss für den TSV II, der kommenden Partie auf den Drittletzten TSV Zornheim trifft. „Wir sind heiß auf die Zornheimer“, sagte der Gau-Odernheimer Chefcoach Alex Petkau, der sich in Mombach urlaubsbedingt von seinem Co-Trainer Walter Höhr vertreten ließ.