Bezirksliga: Saulheim weiter in Topform – Finthen vor Wiedergutmachung

Kann sich Fontana Finthen nach der deutlichen 3:7-Niederlage gegen Wörrstadt wieder fangen? – Foto: Michael Fink (Archiv)

Bereits am Samstagnachmittag kommt es zum Duell zwischen dem Tabellenvierten Saulheim und Schlusslicht Mombach. Die Ausgangslage ist klar verteilt: Während Mombach seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet, präsentiert sich Saulheim in starker Verfassung und ist seit sechs Partien ungeschlagen. Mit diesem Lauf halten die Gastgeber ihre Chancen im Aufstiegsrennen am Leben.

Der Sonntag wird eröffnet mit der Partie zwischen TuS Marienborn und dem VfL Gundersheim. Für die abstiegsbedrohten Gäste zählt jeder Punkt, nachdem sie ihre beiden vergangenen Spiele verloren haben. Marienborn geht hingegen mit Rückenwind in die Begegnung und will nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen Mommenheim Platz zwei verteidigen.

Im Duell zwischen Zornheim und der TSG Bretzenheim trifft Tabellenplatz acht auf zwölf. Die Zornheimer gehören aktuell zu den formstärksten Teams der Liga und sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Bretzenheim dagegen musste zuletzt eine Niederlage gegen Nierstein hinnehmen und richtet den Blick zunehmend nach unten.

Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Spieltag, bei der Finthen sieben Gegentore gegen Wörrstadt hinnehmen musste, steht für den VfL Fontana Finthen Wiedergutmachung an. Mit Guntersblum wartet jedoch ein gefestigtes Mittelfeldteam, das aktuell Rang neun mit 29 Punkten belegt.

Spannung verspricht auch das Aufeinandertreffen zwischen Nieder-Olm und Gau-Odernheim. Beide Teams trennen vor dem Spieltag nur ein Punkt. Während Nieder-Olm das Hinspiel noch mit 3:0 gewann, zeigt die Formkurve zuletzt nach unten. Gau-Odernheim hingegen ist seit drei Spielen ungeschlagen.

Nierstein empfängt den TSV Mommenheim und will seine zuletzt starke Form bestätigen. Die Gäste aus Mommenheim benötigen Punkte, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren. Der VfR Nierstein hat sich zuletzt stabilisiert und sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen geholt.

Barbaros Mainz kann mit einem Sieg gegen Bingen seine bislang makellose Rückrunde weiter ausbauen. Sieben Spiele, sieben Siege – das spricht für sich. Bingen hingegen steckt tief in der Krise und holte aus den letzten sechs Spielen nur zwei Punkte, womit sie das formschwächste Team der Rückrunde stellen.

Mit viel Selbstvertrauen reist TuS Wörrstadt nach Worms zum SV Horchheim. Nach dem 7:3-Erfolg gegen Finthen konnte das Team sein Torverhältnis deutlich verbessern. Horchheim wiederum will an den Erfolg der Vorwoche anknüpfen und den dritten Tabellenplatz verteidigen.