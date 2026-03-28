Bezirksliga: Saulheim erfüllt Pflichtaufgabe gegen Mombach

Saulheim-Trainer Maximilian Kimnach feierte mit seiner Mannschaft einen 4:1-Erfolg über Mombach. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Bereits am Samstagnachmittag kommt es zum Duell zwischen dem Tabellenvierten Saulheim und Schlusslicht Mombach. Die Ausgangslage ist klar verteilt: Während Mombach seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet, präsentiert sich Saulheim in starker Verfassung und ist seit sechs Partien ungeschlagen. Mit diesem Lauf halten die Gastgeber ihre Chancen im Aufstiegsrennen am Leben.

Diesen Erwartungen konnte der FSV auch gerecht werden und mit 4:1 gegen Mombach gewinnen. Zur Pause hatte es 1:1 gestanden, nachdem Dominik Klein (24.) den frühen Führungstreffer der Gäste ausgleichen konnte. Alkan Volkan Yildiz erzielte fünf Minuten nach dem Seitenwechsel das 2:1 für die Saulheimer. Für die beiden entscheidenden Treffer des Tages sorgte der eingewechselte Eljano Pergjegaj in Minute 75 und 90. Somit steht ein 4:1-Erfolg für die Gastgeber und wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Für Schlusslicht wird die Luft weiterhin immer dünner.

Der Sonntag wird eröffnet mit der Partie zwischen TuS Marienborn und dem VfL Gundersheim. Für die abstiegsbedrohten Gäste zählt jeder Punkt, nachdem sie ihre beiden vergangenen Spiele verloren haben. Marienborn geht hingegen mit Rückenwind in die Begegnung und will nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen Mommenheim Platz zwei verteidigen.

Im Duell zwischen Zornheim und der TSG Bretzenheim trifft Tabellenplatz acht auf zwölf. Die Zornheimer gehören aktuell zu den formstärksten Teams der Liga und sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Bretzenheim dagegen musste zuletzt eine Niederlage gegen Nierstein hinnehmen und richtet den Blick zunehmend nach unten.

Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Spieltag, bei der Finthen sieben Gegentore gegen Wörrstadt hinnehmen musste, steht für den VfL Fontana Finthen Wiedergutmachung an. Mit Guntersblum wartet jedoch ein gefestigtes Mittelfeldteam, das aktuell Rang neun mit 29 Punkten belegt.

Spannung verspricht auch das Aufeinandertreffen zwischen Nieder-Olm und Gau-Odernheim. Beide Teams trennen vor dem Spieltag nur ein Punkt. Während Nieder-Olm das Hinspiel noch mit 3:0 gewann, zeigt die Formkurve zuletzt nach unten. Gau-Odernheim hingegen ist seit drei Spielen ungeschlagen.

Nierstein empfängt den TSV Mommenheim und will seine zuletzt starke Form bestätigen. Die Gäste aus Mommenheim benötigen Punkte, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren. Der VfR Nierstein hat sich zuletzt stabilisiert und sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen geholt.

Barbaros Mainz hätte mit einem Sieg gegen Bingen seine bislang makellose Rückrunde weiter ausbauen können. Aufgrund von zu vielen Ausfällen seitens Hassia Bingen, wurde das Spiel abgesagt und wird Mitte April nachgeholt. Einen ausführlichen Bericht könnt ihr hier lesen.

Mit viel Selbstvertrauen reist TuS Wörrstadt nach Worms zum SV Horchheim. Nach dem 7:3-Erfolg gegen Finthen konnte das Team sein Torverhältnis deutlich verbessern. Horchheim wiederum will an den Erfolg der Vorwoche anknüpfen und den dritten Tabellenplatz verteidigen.