Bezirksliga-Rückzug steht im Raum: Das wären die Folgen

Am vergangenen Wochenende sorgte der FC Taxi Duisburg für negative Schlagzeilen. Der Aufsteiger in die Bezirksliga, Gruppe 6, sagte sein Spiel gegen den VfB Frohnhausen ab. Zu wenig Spieler standen Trainer Daniel Embers zur Verfügung. Insgesamt hatten sich nur acht Akteure, darunter zwei A-Junioren, einsatzbereit gemeldet. Schnell machten die Gerüchte über einen möglichen Rückzug des angeschlagenen Tabellenschlusslichts die Runde. Das wären die Folgen in der Tabelle.