Bezirksliga-Rückkehrer und sechster Zugang beim Kreisligisten

– Foto: Andreas Krisch

Die SpVgg Trossingen II aus der Kreisliga B3 Schwarzwald/Zollern verstärkt sich mit Dennis Stoll. Der 35-jährige Flügelspieler kommt vom BSV Schwenningen II und war dort zuletzt als Spieler-Co-Trainer aktiv. Zuvor spielte Stoll sieben Jahre für die erste Mannschaft des BSV Schwenningen und war Teil des Durchmarschs von der Kreisliga A in die Landesliga in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24. Mit seiner Erfahrung soll er die zweite Mannschaft der SpVgg Trossingen II sportlich und menschlich verstärken.

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1. FC Donzdorf

Der 1. FC Donzdorf aus der Bezirksliga Neckar/Fils begrüßt Konstantinos Korbiakis zurück. Der Defensivspieler wechselt vom SC Geislingen II an die Lauter und kennt den Verein bereits bestens. Mit seiner Einsatzbereitschaft, Zweikampfstärke und Erfahrung soll Korbiakis der Donzdorfer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen. Für den FCD ist die Rückkehr eine weitere Verstärkung für den Kader der kommenden Saison. Der Verein freut sich auf die erneute Zusammenarbeit im rot-weißen Trikot.

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Spvgg Bissingen

Die SpVgg Bissingen aus der Kreisliga A3 Enz/Murr verpflichtet Manuel Michler. Der 28-jährige Torhüter wechselt vom SV Remshalden an den Jahnsportplatz und ist der sechste Neuzugang der Sportvereinigung. Michler bringt viel Erfahrung mit und war bereits bei seinen vorherigen Stationen in Murr und Pleidelsheim als verlässlicher Rückhalt aktiv. In Bissingen soll er das Torhüterteam verstärken und der Mannschaft mit seiner Routine zusätzliche Stabilität geben.

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