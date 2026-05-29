Bezirksliga-Rückkehr perfekt – SC Pöcking-Possenhofen ist Meister Pöcking-Possenhofen gelingt souveräne Saison von Kilian Drexl · Heute, 07:52 Uhr · 0 Leser

Feier nach dem letzten Heimspiel: Die Fußballerinnen des SC Pöcking-Possenhofen steigen als Meister auf. – Foto: Andrea Jaksch

Die Fußballerinnen des SC Pöcking-Possenhofen sind Meister der Kreisliga 2. Torschützenkönigin Magdalena Hloschek kam vom FC Bayern München zurück.

Die Fußballerinnen des SC Pöcking-Possenhofen sind zurück in der Bezirksliga – das steht bereits seit Anfang Mai fest. Bislang ohne eine einzige Niederlage und mit großem Vorsprung auf die Konkurrenz haben sich die SCPP-Damen heuer zum Meister in der Kreisliga 2 gekrönt. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, sagt Cheftrainer Fabian Resch nach dem gelungenen Aufstieg. Infolge des Abstiegs im Jahr 2023 hatten die Pöckingerinnen zuletzt zwei Spielzeiten lang vergeblich versucht, in die Bezirksliga zurückzukehren. Im Vorjahr reichte es nur zu Platz vier, in der Saison 2023/24 hatte immerhin Rang drei zu Buche gestanden. „In den letzten Jahren ist vieles zu Bruch gegangen. Wir wollten unbedingt wieder hoch“, betont Vereinspräsident Ismail Yilmaz, der zugleich als Sportlicher Leiter der Damen fungiert. Schon im Sommer war daher klar: Aller guten Dinge sollen drei sein – heuer sollte der Coup endlich gelingen.