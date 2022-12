Die Schmittweilerer um Kim Habermann (rotes Trikot, vorne) ließ sich vom FSV Blau-Weiß nicht immer stoppen. Foto: Mario Luge

Bezirksliga: "Rote Bullen" sorgen für blaues Wunder FC Schmittweiler gewinnt Bezirksliga-Spitzenspiel +++ SG Weinsheim geht mit starker Serie in die Winterpause +++ Planig und Guldenbachtal spielen remis

Region. Ihr blaues Wunder erlebten die Idar-Obersteiner Blau-Weißen in Schmittweiler. Die „Roten Bullen“ bezwangen den Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga mit 2:0. Dran blieb auch die SG Weinsheim, die beim 4:1 in Langenlonsheim den achten Sieg in Serie einfuhr. Die Punkte teilen mussten sich die Teams der TSG Planig und der SG Guldenbachtal (1:1). Aufsteiger SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein wachte beim 2:3 in Merxheim zu spät auf, während die SG Kirschweiler/Hettenrodt dem TuS Mörschied nicht viel entgegenzusetzen hatte (1:4). Den Spieltag eröffnet hatten Niederwörresbach und Birkenfeld mit einem 1:1-Unentschieden.

Keine fünf Minuten waren gespielt, da stand es schon 1:1. Die Gästeführung von Dreifachtorschütze Tim Schuf (2.) egalisierte Tristan Widua noch postwendend (3.). Mit zwei weiteren Treffern durfte sich Schuf (20./56.) später zurecht als Matchwinner feiern lassen. Zehn Minuten vor dem Ende sah Kirschweilers Steffen Frühauf noch die Ampelkarte, bevor Tim Grünewald in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Jan Schmidt mit seinem 22. (!) Saisontreffer die Platzherren in Führung. Doch zehn Minuten vor Abpfiff sorgte Daniel Sommer für Frühlingsgefühle bei den Gästen. Die Birkenfelder legten sich kurz vor Weihnachten einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf unter den Geschenke-Baum.

„Laut, aber konstruktiv“ musste Gäste-Trainer Detlev Christmann in der Halbzeitpause werden, um seine Spieler aufzuwecken. „Wir haben unsere Fehler knallhart angesprochen und die Mannschaft hat es eingesehen“, zeigten die Weinsheimer, die durch das Tor von TSV-Kicker Marvin Matthiae in Rückstand geraten waren (20.), nach der Pause ein anderes Gesicht. „Mit dem schnellen Ausgleich haben wir das Momentum auf unsere Seite gezogen“, sagt Christmann. Möglich war das nur, weil Keeper Lars Gräff die Gäste mit drei Glanzparaden im Spiel hielt. Niklas Mittwich mit einem Hattrick (48./86./ 89.) und Daniel Chheng (56.) trafen für den Tabellendritten. „Nach acht Siegen in Folge haben sich die Jungs die Winterpause nun wirklich verdient“, erklärt ein zufriedener SGW-Coach, währenddessen Engin Karadeniz sich einmal mehr über die Verkettung von Fehlern ärgert: „Wir hatten uns viel vorgenommen und haben es eine Halbzeit lang auch sehr gut gemacht. Aber wir haben es verpasst, den Deckel drauf zu machen“, spricht der 29-Jährige vom Spiegelbild der Saison: „Eigentlich musst du 3:0 führen, aber durch individuelle Fehler gerätst du auf die Verliererstraße und brichst hinten raus ein“, müssen sich die Rot-Weißen in der Winterpause nun sortieren und neuen Schwung holen. HIER GEHT ES ZUR BILDERGALERIE

Das war noch einmal ein Ausrufezeichen zum Jahresabschluss! Mit dem 2:0 gegen Primus FSV Blau-Weiß rücken die „Roten Bullen“ bis auf zwei Zähler an den Tabellenführer heran. Der Liga-Gipfel auf dem höchstgelegenen Sportplatz der Bezirksliga hatte sich eine stattliche Kulisse verdient. Nahezu 500 Besucher waren trotz eisiger Temperaturen zum Spitzenspiel gekommen. Sie mussten allerdings fast eine Stunde auf Tore warten. Die starken Aufsteiger aus der Schmuckstadt waren besser in die Partie gestartet, trafen aber ebenso wenig ins Schwarze wie die Mannschaft von Coach Murat Yasar, die sich mit der Zeit mehr und mehr Spielanteile sicherte. Für das inzwischen verdiente 1:0 zeichnete Aurel Rech verantwortlich, der nach einer halben Stunde für den verletzten Sascha Frenger in die Partie gekommen war. In der Folge stand das Spiel aber weiter auf des Messers Schneide – bis in die Schlussphase hinein. Schließlich wollten die Angereisten mit aller Macht ihre zweite Saisonniederlage nicht ausgerechnet wieder gegen den FC Schmittweiler-Callbach kassieren. Schon zum Liga-Auftakt hatte nämlich der Tabellenzweite mit 4:1 die Oberhand behalten. Aber der Landesliga-Absteiger hatte den längeren Atem. Für die Entscheidung sorgte zehn Minuten vor Abpfiff der quirlige Petrit Miftari, den die FSV-Abwehr nie so richtig in den Griff bekommen hatte. HIER GEHT ES ZUR BILDERGALERIE

Merxheims Torjäger Matthies Sander machte an diesem Tag den Unterschied. Mit seinen Saisontoren 11, 12 und 13 (20./28./53.) brachte er die Viktoria auf die Siegerstraße. Die Gäste aus Fürfeld wachten dagegen viel zu spät auf, kamen durch Christian Schmidt (76./85.) aber nochmal ran. „Ich habe uns auch schon in der ersten Halbzeit als die bessere Mannschaft gesehen, die das Spiel gemacht hat“, berichtet SG-Spielertrainer Peter Frey. Zwei Leichtsinnsfehler bestraften die Gastgeber eiskalt. „Wir sind dann zwar nochmal rangekommen und waren am Drücker, aber der Ausgleich wollte einfach nicht mehr fallen“, spricht Frey von einer unruhigen Schlussphase mit vielen Aktionen im gegnerischen Strafraum. Der Lucky Punch aber blieb aus. „Wir werden die Winterpause nutzen, um die ganzen Blessuren auszukurieren und werden dann wieder angreifen“, gibt der Offensivmann den Kurs vor.