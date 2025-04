Bezirksliga: Rot-Weiss Essen II und Heisinger SV vor Aufstieg

Kreisliga A Essen, Spieltag 23: In der Gruppe 1 spielt Tabellenführer Rot-Weiss Essen II jetzt nacheinander gegen die Verfolger SC Frintrop und DJK SG Altenessen. Besteht das ungeschlagene RWE auch noch diese Feuertaufen, ist der Aufstieg in die Bezirksliga so gut wie sicher. Gewissheit kann der Heisinger SV in der Gruppe 2 schon am Wochenende haben: Holt der HSV einen Heimsieg gegen den TuS Holsterhausen und Verfolger SuS Haarzopf II kommt bei Preußen Eiberg nicht über ein Remis hinaus, wäre der Aufstieg schon perfekt.

________________

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Spieltext RW Essen II - DJK SG Altenessen

Morgen, 13:15 Uhr Essener SC Preußen ESC Preußen TuS Helene Essen TuS Helene 13:15 PUSH

Spieltext ESC Preußen - TuS Helene

Spieltext DJK/SF Katernberg II - Bader SV

Spieltext SF Altenessen - Schönebeck II

Spieltext RuWa Dellwig - Alemannia Essen

Morgen, 12:30 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck II Ballfreunde Bergeborbeck Ballfreunde 12:30 PUSH

Spieltext Schonnebeck II - Ballfreunde

Spieltext AL-ARZ Essen - FC Karnap

Spieltext Türkiyemspor - SC Frintrop

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

24. Spieltag

Mi., 16.04.25 19:00 Uhr DJK SG Altenessen - Essener SC Preußen

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr RuWa Dellwig - Sportfreunde Altenessen

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr Bader SV 91 - SG Essen-Schönebeck II

Mi., 16.04.25 19:45 Uhr Alemannia Essen - SpVg Schonnebeck II

Do., 17.04.25 18:45 Uhr TuS Helene Essen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II

Do., 17.04.25 18:45 Uhr FC Karnap 07/27 - Türkiyemspor Essen

Do., 17.04.25 19:30 Uhr Ballfreunde Bergeborbeck - AL-ARZ Libanon

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SC Frintrop 05/21 - Rot-Weiss Essen II

________________

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Spieltext Bredeney - BW Mintard II

Spieltext Heisinger SV - TuS Holsterhausen

Spieltext SG Kupferdreh-Byfang - TuS Essen-West

Morgen, 15:00 Uhr Preußen Eiberg Eiberg SuS Haarzopf Haarzopf II 15:00 PUSH

Spieltext Eiberg - Haarzopf II

Morgen, 12:30 Uhr ESC Rellinghausen ESC Rellingh II SpVgg Steele SpVgg Steele II 12:30 PUSH

Spieltext ESC Rellinghausen II - SpVgg Steele II

Spieltext FC Saloniki - FC Stoppenberg

Morgen, 13:30 Uhr NK Croatia Essen Croat Essen DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop II 13:30 PUSH

Spieltext Croatia Essen - DJK Frintrop II

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

24. Spieltag

Mi., 16.04.25 18:45 Uhr SpVgg Steele II - FC Saloniki Essen

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop II - Fortuna Bredeney

Do., 17.04.25 18:45 Uhr FC Stoppenberg - NK Croatia Essen

Do., 17.04.25 19:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard II - Heisinger SV

Do., 17.04.25 19:15 Uhr TuS Holsterhausen - SG Kupferdreh-Byfang

Do., 17.04.25 19:30 Uhr TuS Essen-West 81 - SuS Haarzopf II

Do., 17.04.25 20:15 Uhr SuS Niederbonsfeld - Preußen Eiberg

____

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: