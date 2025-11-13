 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Während sich der TuS Winzenheim mit der TSG Planig messen wird, muss die SG Guldenbachtal bei Primus Weinsheim bestehen.
Während sich der TuS Winzenheim mit der TSG Planig messen wird, muss die SG Guldenbachtal bei Primus Weinsheim bestehen. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bezirksliga: Richtungsweisende Duelle zum Rückrundenstart

SG Fürfeld gegen SG MMM im Verfolgerduell +++ Pfaffen-Schwabenheim und Bockena brauchen dringend Punkte +++ Blau-Weiß in Kirn

Volles Programm am Sonntag in der Bezirksliga - alle Spiele des Spieltags finden am Volkstrauertag statt. Der TuS Winzenheim und die TSG Planig kämpfen im direkten Duell um den Anschluss an die begehrten Plätze - zumindest Platz zwei ist noch in Reichweite. Den belegt aktuell der SC Idar-Oberstein II, der den TuS Mörschied empfängt. Ebenfalls noch Ambitionen auf den Aufstieg können sich der Dritte SG Fürfeld und der Fünfte SG MMM machen, die im Verfolgerduell aufeinandertreffen. Tabellenführer Weinsheim empfängt die SG Guldenbachtal. Im Abstiegskampf kommt es zum direkten Duell zwischen dem TuS Pfaffen-Schwabenheim und dem TSV Bockenau. Der FSV Blau-Weiß ist bei der SG Kirn zu Gast, Schlusslicht Oberhausen gastiert in Birkenfeld. Außerdem spielen Nahbollenbach und Rüdesheim gegeneinander, drei Punkte wären auch hier wichtig, um sich Luft nach unten zu verschaffen. Vor allem das untere Mittelfeld der Liga ist extrem eng beisammen.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
15:00live

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
15:00

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
15:30live

