Bezirksliga: Richtungsweisende Duelle zum Rückrundenstart

Volles Programm am Sonntag in der Bezirksliga - alle Spiele des Spieltags finden am Volkstrauertag statt. Der TuS Winzenheim und die TSG Planig kämpfen im direkten Duell um den Anschluss an die begehrten Plätze - zumindest Platz zwei ist noch in Reichweite. Den belegt aktuell der SC Idar-Oberstein II, der den TuS Mörschied empfängt. Ebenfalls noch Ambitionen auf den Aufstieg können sich der Dritte SG Fürfeld und der Fünfte SG MMM machen, die im Verfolgerduell aufeinandertreffen. Tabellenführer Weinsheim empfängt die SG Guldenbachtal. Im Abstiegskampf kommt es zum direkten Duell zwischen dem TuS Pfaffen-Schwabenheim und dem TSV Bockenau. Der FSV Blau-Weiß ist bei der SG Kirn zu Gast, Schlusslicht Oberhausen gastiert in Birkenfeld. Außerdem spielen Nahbollenbach und Rüdesheim gegeneinander, drei Punkte wären auch hier wichtig, um sich Luft nach unten zu verschaffen. Vor allem das untere Mittelfeld der Liga ist extrem eng beisammen.