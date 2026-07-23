 2026-07-23T06:38:08.609Z

Transfers

Bezirksliga Rheinhessen: Teil zwei der heißesten Transfers

Junge Talente, erfahrene Verstärkungen und unbekannte Vereine +++ In der Bezirksliga Rheinhessen ist die Transferphase in vollem Gange +++Teil zwei der Wechselübersicht

von Michael Heinze · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Zweikampf aus einer anderen Liga: Leon Brunnet (links) vom FV Budenheim und Yuma Kobayashi (Basara II) sind mit ihren Mannschaften aufgestiegen und werden künftig in der Bezirksliga gegeneinander antreten. Foto: Kristina Schäfer
Zweikampf aus einer anderen Liga: Leon Brunnet (links) vom FV Budenheim und Yuma Kobayashi (Basara II) sind mit ihren Mannschaften aufgestiegen und werden künftig in der Bezirksliga gegeneinander antreten. Foto: Kristina Schäfer

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Rheinhessen. Viele spannende Namen und zwei in der Region bislang weitgehend unbekannte Vereine hält der zweite Teil unserer großen Wechselübersicht der Bezirksliga Rheinhessen bereit.

Fontana Finthen begrüßt als Zugänge Ante Parlov (TuS Marienborn II/Mittelfeld), Mika Lozancic (A-Junioren TuS Marienborn/Mittelfeld), Sam Lindner (A-Junioren TV 1817 Mainz/Abwehr), Ahmet Simsek, Jakob Fuß (beide eigene A-Junioren/Abwehr), Luca Nonnenmacher (Abwehr), David Häfner (Mittelfeld), Yll Hasani (Torwart/alle eigene zweite Mannschaft), Jasper Cherdron (Schierstein 08/Mittelfeld) und Yassin Boutakhrit (nach Pause/Mittelfeld).

Die Römerquellen-Abgänge lauten: Benjamin Zähme (Pause/Mittelfeld), Luca Seibert (TSG Hechtsheim/Mittelfeld), Aron Klein (SV Klein-Winternheim/Mittelfeld) und Maximilian Pflücke (SV Klein-Winternheim/Abwehr).

Alle Zu- und Abgänge des VfL Gundersheim, SV Obersülzen, FV Freinsheim, FV Budenheim, TuS Monsheim und der SG FC Basara/Moguntia 1896 II findet ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.