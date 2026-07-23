Bezirksliga Rheinhessen: Teil zwei der heißesten Transfers

Rheinhessen. Viele spannende Namen und zwei in der Region bislang weitgehend unbekannte Vereine hält der zweite Teil unserer großen Wechselübersicht der Bezirksliga Rheinhessen bereit.
Fontana Finthen begrüßt als Zugänge Ante Parlov (TuS Marienborn II/Mittelfeld), Mika Lozancic (A-Junioren TuS Marienborn/Mittelfeld), Sam Lindner (A-Junioren TV 1817 Mainz/Abwehr), Ahmet Simsek, Jakob Fuß (beide eigene A-Junioren/Abwehr), Luca Nonnenmacher (Abwehr), David Häfner (Mittelfeld), Yll Hasani (Torwart/alle eigene zweite Mannschaft), Jasper Cherdron (Schierstein 08/Mittelfeld) und Yassin Boutakhrit (nach Pause/Mittelfeld).
Die Römerquellen-Abgänge lauten: Benjamin Zähme (Pause/Mittelfeld), Luca Seibert (TSG Hechtsheim/Mittelfeld), Aron Klein (SV Klein-Winternheim/Mittelfeld) und Maximilian Pflücke (SV Klein-Winternheim/Abwehr).