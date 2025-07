Bezirksliga Rheinhessen startet mit Derbys und Top-Duellen

Mainz. Das Warten hat ein Ende: Nachdem an den vergangenen beiden Wochenenden bereits die Teams im Verbandspokal im Einsatz waren, wird es nun auch in der Liga ernst. Die Bezirksliga Rheinhessen startet gleich mal mit einem Nachbarschaftsduell am Freitagabend, wenn der VfR Nierstein den SV Guntersblum empfängt. Am Sonntag macht die TSG Bretzenheim II als Reserve naturgemäß den Auftakt und erwartet den VfL Gundersheim. Ehe zwei Top-Mannschaften der Vorsaison, nämlich Fontana Finthen und der SV Horchheim sich gegenüberstehen. Im Duell der beiden Landesliga-Absteiger trifft Fortuna Mombach auf Hassia Bingen, Aufsteiger TuS Wörrstadt ist auswärts beim FSV Nieder-Olm zu Gast, während die beiden anderen Aufsteiger SKC Barbaros und TSV Gau-Odernheim II sich im direkten Duell gegenüberstehen. Neben der Partie Saulheim gegen Marienborn II dürfen sich die Fußball-Enthusiasten der Region außerdem auf ein weiteres Derby freuen, wenn der TSV Zornheim den TSV Mommenheim empfängt.