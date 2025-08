Bezirksliga Rheinhessen kompakt: Nieder-Olm gewinnt souverän

Mainz. Die neue Saison in der Bezirksliga Rheinhessen ist gestartet. Am Freitagabend eröffnete das Nachbarschaftsduell zwischen dem VfR Nierstein und dem SV Guntersblum den ersten Spieltag. Nierstein entschied die Begegnung mit 2:1 für sich. Am Sonntag standen die restlichen Partien auf dem Programm.

Die TSG Bretzenheim II empfing den VfL Gundersheim, der mit einem 3:0-Auswärtssieg in die Saison startete. Zeitgleich trafen Fontana Finthen und der SV Horchheim aufeinander – hier lautete das Endergebnis 1:2. Im Duell der beiden Landesliga-Absteiger trennten sich Fortuna Mombach und Hassia Bingen mit einem 1:1-Unentschieden. Im regionalen Vergleich zwischen dem TSV Zornheim und dem TSV Mommenheim setzte sich Zornheim mit 4:1 durch. Der TuS Marienborn II war beim FSV Saulheim zu Gast und gewann die Partie mit 1:0. Zum Abschluss des Spieltags kam es zum Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger: Der TSV Gau-Odernheim II empfing den SKC Barbaros und entschied das Spiel mit 3:2 für sich.

Die Ergebnisse im Überblick: