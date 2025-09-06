Bezirksliga Rheinhessen: Gau-Odernheim holt Derbysieg

Rheinhessen. Das ganze Wochenende Bezirksliga-Action am sechsten Spieltag: Gleich am Freitagabend ging es in zwei Derbys zur Sache: Die beiden Aufsteiger TuS Wörrstadt und TSV Gau-Odernheim II traten gegeneinander an. Derbysieger war am Ende der TSV, der 4:1 gewann. Gleichzeitig empfing der FSV Nieder-Olm seinen Rivalen TSV Zornheim. Dieses Derby fand keinen Sieger, am Ende stand ein torloses Unentschieden. Samstags will dann der VfL Gundersheim nach seinem Aus im Verbandspokal gegen Grünstadt in der Liga eine wichtige Reaktion zeigen, zu Gast ist allerdings Top-Team Horchheim. Sonntags will Fortuna Mombach im Mainzer Derby gegen Bretzenheim II seinen ersten Sieg landen. Mit Hassia Bingen und Fontana Finthen stehen sich außerdem zwei Teams aus dem unteren Drittel gegenüber. Auch der FSV Saulheim hat es für sein Auswärtsspiel nicht weit und gastiert in Guntersblum.