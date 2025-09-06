 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Der TSV Gau-Odernheim II gewinnt gegen TuS Wörrstadt mit 4:1 und kann seinen Derbysieg gebührend feiern.
Der TSV Gau-Odernheim II gewinnt gegen TuS Wörrstadt mit 4:1 und kann seinen Derbysieg gebührend feiern. – Foto: Timo Schlitz (Archiv)

Bezirksliga Rheinhessen: Gau-Odernheim holt Derbysieg

TSV besiegt TuS Wörrstadt mit 4:1 +++ Hassia und Fontana wollen Boden gut machen +++ Holt Fortuna den ersten Sieg?

Rheinhessen. Das ganze Wochenende Bezirksliga-Action am sechsten Spieltag: Gleich am Freitagabend ging es in zwei Derbys zur Sache: Die beiden Aufsteiger TuS Wörrstadt und TSV Gau-Odernheim II traten gegeneinander an. Derbysieger war am Ende der TSV, der 4:1 gewann. Gleichzeitig empfing der FSV Nieder-Olm seinen Rivalen TSV Zornheim. Dieses Derby fand keinen Sieger, am Ende stand ein torloses Unentschieden. Samstags will dann der VfL Gundersheim nach seinem Aus im Verbandspokal gegen Grünstadt in der Liga eine wichtige Reaktion zeigen, zu Gast ist allerdings Top-Team Horchheim. Sonntags will Fortuna Mombach im Mainzer Derby gegen Bretzenheim II seinen ersten Sieg landen. Mit Hassia Bingen und Fontana Finthen stehen sich außerdem zwei Teams aus dem unteren Drittel gegenüber. Auch der FSV Saulheim hat es für sein Auswärtsspiel nicht weit und gastiert in Guntersblum.

Die Partien im Überblick:

Do., 04.09.2025, 20:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
0
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
0
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
1
4
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
18:00

Morgen, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
12:30

Morgen, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
15:00

