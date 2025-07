Bezirksliga Rheinhessen: Die große Wechselübersicht in zwei Teilen

Rheinhessen. In der Bezirksliga hat sich das Transfer-Karussell mächtig gedreht: Der FSV Nieder-Olm muss mehr als ein Dutzend Spieler ziehen lassen. Aufsteiger SKC Barbaros rüstet nach dem Durchmarsch für die nächste Herausforderung auf. Der SV Guntersblum freut sich auf einen Oberliga-Aufsteiger. Die große Übersicht der Bezirksliga-Wechsel findet Ihr in den folgenden AZ-Artikeln (Plus):

Teil 1

Teil 2