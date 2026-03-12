Bezirksliga Rheinhessen: Derby-Spieltag und wegweisende Kellerduelle

Bingen und Finthen kämpfen im direkten Duell um jeden Punkt, um dem Abstieg noch zu entkommen – Foto: Timo Schlitz (Archiv)

Rheinhessen. Im Mainzer Kellerderby trifft der abgeschlagene Tabellenletzte FC Fortuna Mombach am Sonntag um 12:45 Uhr auf die zweite Mannschaft der TSG Bretzenheim, die derzeit auf Platz elf steht. Das Hinspiel konnte die TSG deutlich mit 4:0 für sich entscheiden. Für die Fortuna geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf, während auch die TSG dringend Zähler benötigt, um nicht weiter abzurutschen.

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der FSV Saulheim den SV Guntersblum. Das Hinspiel gewann Guntersblum mit 3:0, doch der FSV zählt aktuell zu den formstärksten Mannschaften der Liga. Aus den letzten fünf Spielen holten die Saulheimer vier Siege. Für Guntersblum wäre ein Sieg wichtig, um nach zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten drei Spielen wieder in die Erfolgsspur zu finden.

In der Partie VfR Nierstein gegen TuS Marienborn trifft der Tabellenzweite auf den Tabellenzwölften. VfR Nierstein kann mit einem Sieg an den Erfolg des vergangenen Spieltags anknüpfen, als sie mit 1:0 gegen den FC Fortuna Mombach gewonnen haben. Der TuS Marienborn will nach der Niederlage am letzten Spieltag gegen Barbaros Mainz wichtige Punkte holen, um den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen.

Mit dem Spiel TSV Zornheim gegen den FSV Nieder-Olm steht ein weiteres Derby am kommenden Spieltag an. Für die Heimmannschaft aus Zornheim, die aktuell auf dem 13. Tabellenplatz liegt, sind drei Punkte wichtig, um wieder näher an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken. Der SV Nieder-Olm, derzeit auf dem vierten Platz, könnte mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga halten.

Der unangefochtene Tabellenführer Barbaros Mainz empfängt den drittplatzierten TSV Mommenheim. Für die Gäste aus Mommenheim geht es darum, den Abstand auf den zweitplatzierten TuS Marienborn zu verkürzen. Im Hinspiel setzte sich der Tabellenführer aus Mainz knapp mit 1:0 durch.

Der zehntplatzierte VfL Fontana Finthen empfängt den Tabellenfünfzehnten BFV Hassia Bingen. Für die Gäste aus Bingen sind Punkte dringend notwendig, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Doch auch Fontana Finthen steht unter Druck: Mit der gleichen Punktzahl wie der 13. platzierte TSV Zornheim (24 Punkte) müssen die Gastgeber aufpassen, nicht noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.

In der Partie zwischen dem TSV Gau-Odernheim und TuS Wörrstadt trifft der Tabellensiebte auf den Tabellenneunten. Beide Teams bewegen sich aktuell im Mittelfeld der Tabelle, wobei der TuS Wörrstadt mit 26 Punkten aus 20 Spielen und einem Torverhältnis von -12 nach unten blicken muss. Das Hinspiel entschied der TSV Gau-Odernheim mit 2:1 für sich.

Am Sonntag um 15:30 Uhr empfängt der SV Horchheim den VfL Gundersheim. Die Horchheimer gehen als Fünftplatzierte in die Partie und wollen nach der Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Mommenheim mit einem Sieg wieder in die Erfolgsspur finden. Für den VfL Gundersheim wäre ein Dreier im Abstiegskampf besonders wichtig: Mit einem Sieg könnten die Gäste den Abstand auf den TSV Zornheim weiter verkürzen.