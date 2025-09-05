Bezirksliga Rheinhessen: Aufsteiger-Duell und Derby am Freitagabend

Rheinhessen. Das ganze Wochenende Bezirksliga-Action am sechsten Spieltag: Gleich am Freitagaben geht's in zwei Derbys zur Sache: Die beiden Aufsteiger TuS Wörrstadt und TSV Gau-Odernheim II treten gegeneinaner an, gleichzeitig empfängt der FSV Nieder-Olm seinen Rivalen TSV Zornheim. Samstags will dann der VfL Gundersheim nach seinem Aus im Verbandspokal gegen Grünstadt in der Liga eine wichtige Reaktion zeigen, zu Gast ist allerdings Top-Team Horchheim. Sonntags will Fortuna Mombach im Mainzer Derby gegen Bretzenheim II seinen ersten Sieg landen. Mit Hassia Bingen und Fontana Finthen stehen sich außerdem zwei Teams aus dem unteren Drittel gegenüber. Auch der FSV Saulheim hat es für sein Auswärtsspiel nicht weit und gastiert in Guntersblum.