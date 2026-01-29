Bezirksliga-Reserve zieht zurück, Trainer verlängert und Zugang

– Foto: M. Bates

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Heute dürfen wir euch mitteilen, dass unsere Coaches Gori und Michi auch in der kommenden Saison 2026/2027 die Zügel in der Hand haben werden!

Wir freuen uns, euch weiterhin an Bord zu haben und mit euch gemeinsam unseren erfolgreichen Weg weiter gehen zu können!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Fußballbezirk Enz/Murr

Diese Informationen teilt der Bezirk auf Instagram mit:

Rückzug Kreisliga B2

Mit Mail vom 27.01.2026 hat uns der FC Marbach mitgeteilt, dass man leider das Team FC Marbach II vom laufenden Spielbetrieb der Kreisliga B2 mit sofortiger Wirkung abmelden muss.

Die angespannte Personaldecke bei der zweiten Mannschaft zwingt den Verein zu dieser Maßnahme, man ist aber positiv gestimmt und geht davon aus, dass man in der Saison 2026/27 wieder eine zweite Mannschaft melden kann.

Damit gehen alle gespielten Partien des FC Marbach II aus der Spielwertung, künftige Spielgegner haben spielfrei. Die Tabelle wird noch entsprechend korrigiert.

TSV Mähringen

Diese Informationen teilt der Bezirk auf Instagram mit:

Marvin Bäuerle wechselt mit sofortiger Wirkung vom TSV Eningen zum TSV Mähringen.

Marvin ist ein junger Spieler und ein defensiver Allrounder, der durch seine Ruhe am Ball sowie seine große Zweikampfstärke überzeugt.

Mit seinem Charakter wird er super ins Team passen und der Mannschaft helfen, den Teamgeist weiter zu stärken.

Wir freuen uns auf die Rückrunde, auf die gemeinsame Saison 2026/2027 und besonders auf die Entwicklung eines so talentierten jungen Spielers.

Herzlich willkommen beim TSV Mähringen!

