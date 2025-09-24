Bezirksliga-Reserve zieht sich aus Spielbetrieb zurück

Rhenania Bessenich hat seine zweite Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der Kreisliga B1 Euskirchen zurückgezogen. Nach nur vier Spieltagen und einem Nichtantritt gegen die SG Bürvenich/Schwerfen war dieser Schritt unvermeidlich geworden.

„Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir unsere zweite Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der Kreisliga B zurückziehen. Trotz intensiver Bemühungen in den vergangenen Wochen und Monaten ist es uns nicht gelungen, dauerhaft genügend Spieler für unsere zweite Mannschaft bereitzustellen. Ein geregelter Spielbetrieb kann daher nicht mehr gewährleistet werden“, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Sportlich verlief der Saisonstart ernüchternd. Auf ein 1:1 im Auftakt gegen den SC Roitzheim folgten deutliche Niederlagen – 0:5 beim TB-SV Füssenich Geich, 0:4 gegen den Bliesheimer BC und 0:6 gegen den SC Wißkirchen II. Das Auswärtsspiel in Bürvenich konnte die Mannschaft von Trainer Christian Vogel schließlich gar nicht mehr bestreiten.