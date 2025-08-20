Bezirksliga Rems/Murr/Hall vor dem Start: Diese Transfers gibt es

SG SGM Kreßberg / Leuk.-Mar.

Zugänge: Noah Krieger (FSV Hollenbach), Thomas Wenzel (FC Honhardt), Yannic Müller (TSV Crailsheim II)

Abgänge: keine



SC Urbach

Zugänge: Henrik Sandholzer (SC Urbach), Julian Geiselhart (SC Urbach), Moritz Jester (SC Urbach), Paul Kuczera (ASGI Schorndorf), Sait Canberk Ok (TSV Schornbach), Jannik Stahl (SC Urbach II), Bastian Rosato (FC Rottenburg II), Ismail Cephe (Anagennisis Schorndorf)

Abgänge: Tolga Selvi (ASGI Schorndorf), Noah Schahl (TSV Waldhausen), Sven Weinschenk (SC Urbach II), Theofanis Samourakis (Anagennisis Schorndorf)



SG Oppenweiler-Strümpfelbach

Zugänge: Patrik Koch (SV Kaisersbach)

Abgänge: Serkan Dogan (KTSV Hößlinswart), Tim Roger (USA), Julian Leitner (SVG Kirchberg), Jannick Maurer (SV Spiegelberg)



SV Allmersbach

Zugänge: Yusuf Dik (FC Viktoria Backnang)

Abgänge: keine



SV Breuningsweiler

Zugänge: Lukas Crull (Spvgg Rommelshausen), Tim Draeger (SSV Steinach-Reichenbach), Gianluca Canzoniero (SV Fellbach II), Matija Ognjenovic (SV Fellbach II)

Abgänge: Patrik Martinovic (SV Fellbach), Tim Stelzl (TSV Bernhausen), Mandip-Pal Singh (TSV Bernhausen), Abdnour Chettibi (TSV Münchingen), Patrick Köllner (TSV Nellmersbach), Mandip-Pal Singh (Croatia Stuttgart)



SV Unterweissach

Zugänge: Lucca Volkmer (SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg), Timo Deuschinger (SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg), Alexander Bretzler (SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg), Jonas Knorth (SV Kaisersbach), Mateo Vidovic (TSV Rudersberg), Roberto Prioli (TSV Rudersberg)

Abgänge: Luca Kinzel (pausiert), Kevin Schwarz (Karriereende), Erik Mulansky (Karriereende)



TSV Gaildorf

Zugänge: Finn-Fabian Kuhr (SV Kaisersbach), Tom Berger (TSV Oberensingen), Bünyamin Zorlu (SSV Schwäbisch Hall)

Abgänge: Yasar Uysal (), Luca Strenger (SG Ottendorf/Eutendorf), Gerti Demaj (Spvgg Unterrot), Michael Gebhardt (RB Heidelberg)



TSV Michelfeld 1954

Zugänge: Felix Nierichlo (TSV Essingen), Danny Rödel (SC Bibersfeld)

Abgänge: Luca Hasenmayer (VfB Neuhütten), Patrick Köhler (VfB Neuhütten)



TSV Nellmersbach

Zugänge: Deniz Ergen (SV Fellbach), Samed Haber (FC Viktoria Backnang), Dominic Hahn (SV Fellbach), Edin Hodzic (TV Oeffingen), Robin Manaz (SV Fellbach), Bleon Saramati (SV Fellbach II), Janis Widmaier (SSV Steinach-Reichenbach), Patrick Köllner (SV Breuningsweiler), Mostafa Baba (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II)

Abgänge: Tugay Akgün (FC Viktoria Backnang), Endrit Beshi (FSV Waiblingen), Hannes Bössenecker (SV Steinbach), Michael Wende (Karriereende)



TSV Obersontheim

Zugänge: Kai Graf (Sportfreunde DJK Bühlerzell), Tim Otterbach (SC Bühlertann), Lukas Kopriva (TSV Hessental), Dario d'Ariano (SC Steinbach-Comburg)

Abgänge: Patrik Horvath (TSV Crailsheim), Moritz Stephan (SC Bühlertann), Mark Eiberger (SpVgg Satteldorf), Leon Hadun (SG Ottendorf/Eutendorf), Jonas Nast (TSV Sulzbach-Laufen), Ahmet Sakarya (TAHV Gaildorf)



TSV Rudersberg

Zugänge: Paul Conradi (1. FC Normannia Gmünd), Filip Primorac (SV Allmersbach), Melvin Ogba (SV Allmersbach), Josua Schäfer (TSV Adelberg-Oberberken)

Abgänge: Mario Palomba (Unbekannt), Nicolai Bauer (Karriereende), Marco Fonseca (SG Weinstadt), Mateo Vidovic (SV Unterweissach), Roberto Prioli (SV Unterweissach)



TSV Schmiden

Zugänge: Vincenzo Forciniti (SG Schorndorf)

Abgänge: Christopher Russo (TSG Steinheim)



TSV Schornbach

Zugänge: Berkant Salman (ASGI Schorndorf), Zaharia Erriah (Anagennisis Schorndorf), Yakoub Chaib (Anagennisis Schorndorf), Noah Pilchowski (TSV Uhlbach), Eridon Hashani (TV Oeffingen), Johnny Amendola (TV Oeffingen II), Firat Kaya (SSV Schwäbisch Hall), Faris Hodzic (SV Fellbach II), Noyan Firat (TV Oeffingen), Jermaine Anderson (ATV Frankonia Nürnberg)

Abgänge: Filip Avramovic (Unbekannt), Sait Canberk Ok (SC Urbach), Jakob Veil (SC Urbach II), Kevin Mezger (TSV Schornbach II), Mato Kelava (TSV Schornbach II), Yakoub Chaib (SV Kaisersbach), Batu Kirli (TSV Schornbach II), Fabian Schrehardt (KSG Eislingen)



TSV Schwaikheim

Zugänge: Raphael Schreiner (SSV Steinach-Reichenbach), Leon Moßhammer (Spvgg Rommelshausen), Timur Hann Yildiz (TSV Neustadt), Sandro Asiain Soto (SSV Steinach-Reichenbach), Benjamin Müller (SG Weinstadt), Ömer Bayram (aus eigener Jugend), Christos Stergiou (SV Plüderhausen)

Abgänge: Dimitrios Devetzis (FSV Waiblingen II), Elton Fetahaj (FC Kosova Kernen), Robin Angrisani (Pausiert)



TURA Untermünkheim

Zugänge: Boris Nzuzi (FSV Hollenbach), Manuel Traub (TSV Michelbach/Bilz), Janik Pfeiffer (TSV Crailsheim), Robin Burkert (SV Tüngental), Niklas Owen Schmid (TSV Ilshofen)

Abgänge: Firat Doganay (SSV Schwäbisch Hall)



VfL Mainhardt

Zugänge: Ertan Useinov (SSV Schwäbisch Hall II), Taner Useinov (Türkspor Ditzingen), Andreas Bonet (TSV Pfedelbach), Lenny Schift (eigene Jugend (VfL Mainhardt))

Abgänge: Jonathan Schweizer (Karriereende)