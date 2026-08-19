Bezirksliga Rems/Murr/Hall startet: Zwei Absteiger, fünf Aufsteiger

– Foto: Tobias Sellmaier

Am Sonntag, 23. August, beginnt die Saison 2026/2027 in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. 16 Mannschaften kämpfen um den Aufstieg und gegen den Abstieg. Mit der SpVgg Satteldorf und dem SV Kaisersbach kommen zwei Absteiger hinzu, fünf Aufsteiger verändern das Feld zusätzlich. Am anderen Ende der Tabelle droht ein harter Kampf: Die Plätze 14 bis 16 führen voraussichtlich direkt nach unten, der Tabellen-13. muss wahrscheinlich in die Abstiegsrelegation.

Die SpVgg Satteldorf geht als Absteiger in die neue Saison; eine konkrete Platzierung aus der vergangenen Spielzeit ist in den vorliegenden Angaben nicht genannt. Trainer ist Andreas Etzel. Neu zur SpVgg kommen Daniel Martin von den Sportfreunden Schwäbisch Hall, Daniel Dahmen von den Sportfreunden Schwäbisch Hall, Benjamin Kurz von den Sportfreunden Schwäbisch Hall und Robert Becke von der SpVgg Hengstfeld-Wallhausen. Verlassen haben den Verein Julian Erhardt zum FSV Hollenbach, Andreas Schlageter zur SGM Jagstheim/Onolzheim, Justin Metzner zum TSV Unterdeufstetten und Domenik Wischke zum VfB Bad Mergentheim. Der Start könnte kaum mehr Spannung versprechen: Am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr tritt Satteldorf beim ebenfalls abgestiegenen SV Kaisersbach an. Gleich zu Beginn treffen damit zwei Mannschaften aufeinander, die sich nach dem Gang in die Bezirksliga neu behaupten müssen.

Die Ausgangslage ist klar und doch voller Unwägbarkeiten. Der Meister steigt direkt in die Landesliga auf, der Zweite darf über die Aufstiegsrelegation hoffen. Dahinter beginnt eine Saison, in der sich viele Mannschaften personell erheblich verändert haben. Einige Vereine haben zweistellig Zu- und Abgänge zu verzeichnen, andere setzen auf bemerkenswerte Kontinuität. Schon der erste Spieltag liefert Begegnungen mit besonderem Reiz.

TURA Untermünkheim beendete die vergangene Bezirksliga-Saison auf Platz sechs. Das Trainerduo Semih Dalyanci und Timo Brenner geht nun mit einem veränderten Aufgebot in die neue Runde. Neu dabei sind Firat Doganay vom SSV Schwäbisch Hall, Fabian Bezold vom TSV Neuenstein, Sergen Tuncel von der SGM Vellberg/Obersontheim II, Tim Michael vom TSV Crailsheim, Leonard Thier von den Sportfreunden Schwäbisch Hall und Clemens Schlimgen vom VfR Heilbronn. Gegangen sind Florian Weidner zum TSV Ilshofen, Samuel Weidner zum SSV Schwäbisch Hall, Manuel Traub zur SGM Rosengarten, Alexander Dreiling zum TSV Hessental und Boris Nzuzi zum SC Steinbach-Comburg. Zum Auftakt empfängt Untermünkheim am 23. August um 15 Uhr die SG Oppenweiler-Strümpfelbach – und damit ausgerechnet den Dritten der Vorsaison.

Auch der SV Kaisersbach kommt als Absteiger in die Bezirksliga; seine genaue Platzierung aus der vergangenen Saison geht aus den vorliegenden Daten nicht hervor. Trainiert wird die Mannschaft von Tobias Hofmann und Taner Has. Der Kader ist kräftig verändert worden. Als Zugänge werden Tobias Hofmann und Taner Has, jeweils ohne angegebenen vorherigen Verein, sowie Lars Kleemann vom VfR Murrhardt, Tim Schneidereit vom FC Welzheim, Christian Simon Hoppe vom FC Welzheim, Tobias Wiese vom VfR Murrhardt, Lukas Tauschek vom TSV Schlechtbach, Andreas Sebastian Carda vom SV Böblingen II, Walter Duschek vom 1. FC Normannia Gmünd, Patrick Wenzel vom FC Welzheim und Berkant Salman vom TSV Schornbach geführt. Bei den Abgängen sind Alexios Asteris und Besart Krasniqi zunächst jeweils ohne Zielverein angegeben; zusätzlich werden Anakin Holdinghausen zum FV Spfr Neuhausen, Etienne Lasorko zum TSV Gaildorf, Christos Akritidis zum SV Böblingen, Kevin Mbuta zum SV Böblingen, Besart Krasniqi zum FV Ingersheim, Alexios Asteris zum SV Fellbach II, Alain Tchuidjou zur Spvgg 1897 Cannstatt und Emre Topal zur TS Mosbach II aufgeführt. Kaisersbach beginnt am 23. August um 15 Uhr zu Hause gegen die SpVgg Satteldorf.

VfL Mainhardt

Der VfL Mainhardt rettete sich in seiner ersten Saison nach dem damaligen Aufstieg auf Platz zwölf und hielt damit die Klasse. Trainer Irfan Kücükatan bekommt zwei neue Spieler: Niclas Bergemann kommt vom SSV Schwäbisch Hall und Timo Schumm von den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Den VfL verlassen hat Benjamin Bader in Richtung SF Großerlach. Mainhardt startet am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr mit einem Heimspiel gegen die SGM Obersontheim/Vellberg. Nach Platz zwölf in der vergangenen Runde ist der Auftakt die erste Gelegenheit, sich früh Luft in einer Liga zu verschaffen, in der der Kampf um den Klassenverbleib angesichts der vorgesehenen Abstiegsregelung unerbittlich werden kann.

SGM Obersontheim/Vellberg

Die SGM Obersontheim/Vellberg tritt unter Trainer Nico Sasso an. In der Abschlusstabelle der vergangenen Saison wird der TSV Obersontheim auf Platz zehn geführt; eine separate Vorjahresplatzierung der nun gemeldeten SGM Obersontheim/Vellberg ist in den Angaben nicht enthalten. Der personelle Umbau fällt überschaubar aus. Sadri Sherifi wechselt vom TSV Hessental zur Mannschaft. Thomas Wagner geht zum TSV Sulzdorf, Jonas Köder zum SC Bühlertann. Das erste Saisonspiel führt die SGM am 23. August um 15 Uhr zum VfL Mainhardt. Schon dort beginnt für die neu formierte Konstellation der Kampf um Punkte.

SV Unterweissach

Der SV Unterweissach war in der vergangenen Saison selbst Aufsteiger und schaffte mit Platz fünf nicht nur souverän den Klassenverbleib, sondern landete gleich in der oberen Tabellenhälfte. Die Trainer Andreas Grimmer und Maximilian Höfer können nun auf vier Neue zurückgreifen: Daniel Ntarok kommt von der SG Weinstadt, Gratian Putan vom FC Viktoria Backnang, Marco Alibrandi vom SV Westerheim und Khaled Alkarim von der SG TSV Althütte/Unterweissach. Abgegeben wurden Nicolai Heyduk an den 1. FC Hohenacker und Roberto Prioli an den VfR Birkmannsweiler. Unterweissach eröffnet die neue Saison am 23. August um 15 Uhr zu Hause gegen Aufsteiger TSV Ilshofen II. Nach dem starken fünften Rang richtet sich der Blick nun darauf, ob die Mannschaft ihre bemerkenswerte erste Bezirksliga-Saison bestätigen kann.

TSV Nellmersbach

Der TSV Nellmersbach wurde in der vergangenen Saison Achter und weist vor der neuen Runde einen der auffälligsten personellen Umbrüche der Liga auf. Trainer ist Hakan Keskin. Als Zugänge werden Vily Leandre Djine Toukam vom SSV Steinach-Reichenbach, Nikita Siebert vom SV Fellbach II, Hakan Keskin ohne angegebenen vorherigen Verein, Timo Marx vom TSV Nellmersbach, Graziano Trovato vom TSV Nellmersbach II, Melvin Ogba vom TSV Rudersberg, Marcel Salzmann vom FSV Weiler zum Stein, Luca Keyerleber vom FSV Waiblingen, Faris Hodzic vom SV Fellbach II, Jan Plieninger vom FSV Waiblingen, Daniel Acri vom TSV Schmiden, Goncalo Cabral Fernandes vom TSV Schmiden und Timo Rörich vom FSV Waiblingen geführt. Bei den Abgängen stehen Patrick Köllner ohne angegebenen neuen Verein, Timo Marx zum TSV Nellmersbach, Nik Höschele zum VfR Birkmannsweiler, Georgios Tsatlakoglou zum VfR Birkmannsweiler, Robin Manaz zu den SF Höfen-Baach und Sascha Schmalz zur SG Weinstadt. Zum Auftakt empfängt Nellmersbach am 23. August um 15.30 Uhr den SV Breuningsweiler. Es ist die einzige Partie des ersten Spieltags, die eine halbe Stunde später beginnt.

TSV Schwaikheim

Der TSV Schwaikheim schloss die vergangene Runde auf Platz elf ab. Nun soll das Trainerduo Michael Will und Kilian Müller eine stark veränderte Mannschaft durch die Saison führen. Neu sind Johnny Amendola vom TSV Schornbach, Robin Majuntke vom SC Korb, Matija Ognjenovic vom SV Fellbach II, Ulas Yagmur vom TSV Schornbach, Davin Weismann von der SGM Erbstetten/TSG Backnang II, Antonio Santoro von der SG Weinstadt, Dominik Parham vom TSV Schornbach, Robin Kunert von 07 Ludwigsburg Fußball und Ibrahim Rabba vom SC Korb. Verlassen haben Schwaikheim Leon Moßhammer zum SV Breuningsweiler, Sandro Asiain Soto wegen seines Umzugs nach Berlin, Steffen Griese zum TV Aldingen, Dennis Becher zum TV Aldingen und Avdo Hadziresic zum FK Sarajevo Stuttgart; Christos Stergiou pausiert. Die erste Aufgabe wartet am 23. August um 15 Uhr auswärts beim TSV Schmiden.

TSV Schmiden

Der TSV Schmiden wurde in der vergangenen Saison Neunter. Vor dem Neustart hat sich jedoch enorm viel bewegt. Trainer ist Giuseppe Greco, der zugleich als Zugang vom TSV Schornbach geführt wird. Ebenfalls aus Schornbach kommen Jakob Biedermann, Joel Zinsser, Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez, Marco Angelo Caniglia, Luca Rube und Luther Brice Adem Labem. Hinzu kommen Neset Köker vom TB Beinstein, Christopher Russo von der TSG Steinheim, Emanuel Manes vom VfB Neckarrems 1913, Adrian Rzepka vom SV Leonberg/Eltingen, Marco Carlucci vom SV Fellbach II und Danil Osipkov aus der eigenen Jugend. Gegangen sind Damir Lisic zum SV Hegnach, Daniel Acri zum TSV Nellmersbach, Goncalo Cabral Fernandes zum TSV Nellmersbach, Joseph Ankrah zum SV Breuningsweiler, Roland Teiko zum SV Breuningsweiler, Agon Islami zum FC Kosova Kernen und Danin Pudic zu SportKultur Stuttgart. Matthias Sessa beendet seine Karriere, das Ziel von Skender Godanci ist unbekannt. Am ersten Spieltag kommt es am 23. August um 15 Uhr zum Heimspiel gegen den TSV Schwaikheim. Nach diesem massiven Kaderumbau wird schon das erste Pflichtspiel zeigen, wie schnell die vielen neuen Kräfte zusammenfinden.

SG Oppenweiler-Strümpfelbach

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach war in der vergangenen Saison als Tabellendritter die bestplatzierte Mannschaft der neuen Bezirksliga, die bereits in der Vorsaison dieser Spielklasse angehörte. Trainer Erkut Polat erhält mit Marko Tokic vom FC Viktoria Backnang, Deniz Kul vom FV Löchgau, Filip Stanic vom SV Fellbach, Ferris Pressburger von der Spvgg Kleinaspach/Allmersbach, Radomir Simeonov Stanchev vom FV Sulzbach/Murr und Rabbie Tony Da Silva vom 1. FC Viersen sechs neue Spieler. Patrik Koch wechselt zum TV Oeffingen, Elias da Silva zum SV Steinbach. Der erste Weg führt Oppenweiler-Strümpfelbach am 23. August um 15 Uhr zu TURA Untermünkheim. Nach 54 Punkten und Rang drei in der vergangenen Runde ist die Fallhöhe nicht klein – und die Erinnerung an eine Saison, in der nur zwei Mannschaften noch besser waren, dürfte zusätzlichen Antrieb geben.

SV Breuningsweiler

Der SV Breuningsweiler belegte in der vergangenen Saison Platz sieben. Trainer Marius Jurczyk muss nun einen der größten Kaderumbauten der Liga moderieren. Die Zugänge heißen Joseph Ankrah vom TSV Schmiden, Roland Teiko vom TSV Schmiden, David Weiner von der SG Weinstadt, Bleon Saramati vom SV Fellbach II, Luk Kerschbaum vom SV Fellbach II, Luca Mäule vom SV Fellbach II, Ismail Cephe vom SC Urbach, Pawlos Kirmanis vom SC Urbach, Sercan Koc von der SG Schorndorf und Leon Moßhammer vom TSV Schwaikheim. Auf der anderen Seite wechseln Elias Silcher zum SV Remshalden, Marco Hieber zum VfR Birkmannsweiler, Iakovos Porfyriadis zum VfR Birkmannsweiler, Noah Solunovic zum VfR Birkmannsweiler, Louis Kaspar zum SV Remshalden, Gianluca Canzoniero zum TV Aldingen, Yannik Moll zum SV Allmersbach, Yasin Mamelouk zum TSV Scharnhausen und Luca Müller zum TB Beinstein. Zum Start tritt Breuningsweiler am 23. August um 15.30 Uhr beim TSV Nellmersbach an. Siebter gegen Achter der Vorsaison: Schon am ersten Nachmittag begegnen sich zwei Mannschaften, die zuletzt auf Augenhöhe lagen.

FSV Waiblingen II

Der FSV Waiblingen II geht als Aufsteiger in die Bezirksliga; eine konkrete Platzierung aus seiner vergangenen Saison ist in den vorliegenden Angaben nicht genannt. Trainer ist Fabio Criscuolo. Neu in seinem Kader sind Tom Heermann vom VfL Winterbach, Mika Ahls vom SV Fellbach, George Namuro von der SKV Rutesheim, Blenard Haklaj von der SG VfL Winterbach/Remshalden sowie Malek Alami, Daniel Prado Cardoso, Marin Maljur und Lennard Jahnke vom FSV Waiblingen. Bei den Abgängen rückt Atakan Kaya in die erste Mannschaft auf, während Florian Pursche und Nils Ribeiro Chantre pausieren. Argetim Osmani und Ibrahim Albayyouk werden ohne Ziel geführt. Özgür Öztopcu wechselt zur Spvgg Rommelshausen, Navid Hussaini zum TSV Schornbach und Francesco Gentile zum TSV Leutenbach. Der Bezirksliga-Auftakt führt die Waiblinger Reserve am 23. August um 15 Uhr zum ebenfalls aufgestiegenen FC Welzheim. Für beide Mannschaften beginnt das neue Abenteuer damit im direkten Duell.

SV Steinbach

Der SV Steinbach ist ebenfalls Aufsteiger; die genaue Platzierung aus der vergangenen Saison ist in den gelieferten Daten nicht enthalten. Die Trainer Philipp Heller und Talha Ünal können einen Kader ohne aufgeführten Abgang übernehmen beziehungsweise weiterentwickeln. Hinzu kommen Mesut Mahmutoglu vom TSC Murrhardt, Luis Stiegler vom GSV Erdmannhausen, Elias da Silva von der SG Oppenweiler-Strümpfelbach, Hannes Rupp vom SV Allmersbach und Akay Bastürk vom FC Union Heilbronn. Abgänge sind keine verzeichnet. Steinbach eröffnet die Saison am 23. August um 15 Uhr auswärts bei der SpVgg Gammesfeld. Es ist eines von zwei direkten Aufsteigerduellen am ersten Spieltag – und damit für beide Mannschaften sofort eine Gelegenheit, die ersten Bezirksliga-Punkte einzusammeln.

FC Welzheim

Auch der FC Welzheim kommt als Aufsteiger in die Bezirksliga; seine konkrete Abschlussplatzierung aus der Vorsaison ist in den Angaben nicht ausgewiesen. Trainer ist Kim-Steffen Schmidt. Hakan Bezirgan wird reaktiviert, außerdem kommt Petros Gelis vom VfL Winterbach. Dem stehen fünf Abgänge gegenüber: Tim Schneidereit, Christian Simon Hoppe und Patrick Wenzel wechseln allesamt zum SV Kaisersbach, Christopher Birzele geht zum TSV Rudersberg II und Ruven Nübel zum FSV Waldebene Stuttgart Ost. Welzheim bekommt es am 23. August um 15 Uhr im ersten Saisonspiel zu Hause mit dem FSV Waiblingen II zu tun. Zwei Aufsteiger, ein direkter Vergleich und die ersten Punkte der neuen Spielzeit: Mehr unmittelbare Bedeutung kann ein Auftakt für zwei Liganeulinge kaum bekommen.

TSV Ilshofen II

Der TSV Ilshofen II steigt ebenfalls in die Bezirksliga auf; eine genaue Platzierung aus der vergangenen Saison wurde nicht mitgeliefert. Trainer Timo Marschick kann mit zahlreichen Neuzugängen planen. Jean-Pierre Löffler kommt vom VfB Neuhütten, Luca Bartz vom TSV Ilshofen, Lukas Herold vom TSV Ilshofen, Malte Krämer vom TSV Ilshofen, Filius Allinger vom TSV Ilshofen, Sören Elbl vom TSV Braunsbach, Marius Metzger vom TSV Braunsbach, Lenny Weiß vom TSV Ilshofen, Marc Richter vom TSV Hessental und Ronny Hoffmann vom TSV Schrozberg. Abgänge sind keine angegeben. Für Ilshofen II beginnt die Saison am 23. August um 15 Uhr beim SV Unterweissach. Dort wartet ein Gegner, der im Jahr zuvor als Aufsteiger selbst vorgemacht hat, wie schnell sich ein Neuling in der Bezirksliga etablieren kann: Unterweissach wurde auf Anhieb Fünfter.

SpVgg Gammesfeld

Bei der SpVgg Gammesfeld ist die Ausgangslage ungewöhnlich klar: Der Aufsteiger geht ohne einen einzigen verzeichneten Zu- oder Abgang in die neue Saison. Die genaue Abschlussplatzierung aus der vergangenen Spielzeit ist in den vorliegenden Angaben nicht enthalten. Trainer ist Tobias Becker. Zugänge gibt es keine, Abgänge ebenfalls nicht. Während anderswo die Kader teilweise grundlegend umgebaut wurden, setzt Gammesfeld damit auf vollständige personelle Kontinuität. Am 23. August um 15 Uhr beginnt die Bezirksliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den ebenfalls aufgestiegenen SV Steinbach.

Der erste Spieltag bringt damit schon einige der Geschichten zusammen, die diese Saison prägen können. Kaisersbach und Satteldorf begegnen sich im direkten Duell der beiden Absteiger, während Welzheim und Waiblingen II sowie Gammesfeld und Steinbach jeweils zwei Aufsteiger aufeinander loslassen. Unterweissach, im vergangenen Jahr als Neuling gleich Fünfter, empfängt mit Ilshofen II einen der neuen Herausforderer.

Über allem steht eine einfache Rechnung, deren Konsequenzen im Laufe der Monate immer schwerer wiegen werden: Platz eins bedeutet den direkten Aufstieg in die Landesliga, Platz zwei die Chance in der Aufstiegsrelegation. Voraussichtlich steigen die Mannschaften auf den Rängen 14, 15 und 16 direkt in die Kreisliga ab, der Tabellen-13. muss wahrscheinlich in die Abstiegsrelegation. Zwischen diesen Polen liegen 30 Spieltage, unzählige Zweikämpfe und eine Liga, deren Kräfteverhältnisse nach den vielen Wechseln schwer festzuschreiben sind. Am Sonntag beginnt die Antwort auf die Frage, wer oben angreifen kann – und für wen der Kampf gegen den Absturz schon früh zur Belastungsprobe wird.