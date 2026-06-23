 2026-06-23T10:23:26.695Z

Allgemeines

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Körner / FuPa-Grafik

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Enz-Murr

Torhüter

Colin Penzenstadler (SV Allmersbach): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Tim Wehrsig (SV Allmersbach): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Louis Piscopo (SG Oppenweiler-Strümpfelbach): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Robin Fritz (TSV Gaildorf): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Lionello Zaino (TSV Nellmersbach): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Pascal Conti (TSV Schwaikheim): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Janik Koppenhöfer (TURA Untermünkheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Tom Berger (TSV Gaildorf): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Janik Pfeiffer (TURA Untermünkheim): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mario Greiner (SV Allmersbach): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Philipp Kees (TSV Gaildorf): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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