Allgemeines
Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Torhüter

Colin Penzenstadler (SV Allmersbach)

Defensive

Tim Wehrsig (SV Allmersbach)

Davide Pumilia (SV Breuningsweiler)

Michl Bauer (SV Unterweissach)

Mittelfeld

Pascal Conti (TSV Schwaikheim)

Lionello Zaino (TSV Nellmersbach)

Angelo Tulino (TSV Gaildorf)

Lukas Schanzenbach (VfL Mainhardt)

Angriff

Mario Greiner (SV Allmersbach)

Firat Kaya (TSV Schornbach)

Fabian Keinath (TSV Rudersberg)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

