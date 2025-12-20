Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Colin Penzenstadler (SV Allmersbach)
---
Tim Wehrsig (SV Allmersbach)
Davide Pumilia (SV Breuningsweiler)
Michl Bauer (SV Unterweissach)
---
Pascal Conti (TSV Schwaikheim)
Lionello Zaino (TSV Nellmersbach)
Angelo Tulino (TSV Gaildorf)
Lukas Schanzenbach (VfL Mainhardt)
---
Mario Greiner (SV Allmersbach)
Firat Kaya (TSV Schornbach)
Fabian Keinath (TSV Rudersberg)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
