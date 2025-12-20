Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Tim Wehrsig (SV Allmersbach)

Davide Pumilia (SV Breuningsweiler)

Michl Bauer (SV Unterweissach)

---

Mittelfeld

Pascal Conti (TSV Schwaikheim)

Lionello Zaino (TSV Nellmersbach)

Angelo Tulino (TSV Gaildorf)

Lukas Schanzenbach (VfL Mainhardt)

---

Angriff

Mario Greiner (SV Allmersbach)

Firat Kaya (TSV Schornbach)

Fabian Keinath (TSV Rudersberg)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________