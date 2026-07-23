– Foto: Graff / Nückel / Klos / S
Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 19:54 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Bezirksliga Rems/Murr/Hall für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.
1. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - SV Steinbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SpVgg Satteldorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Unterweissach - TSV Ilshofen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Welzheim - FSV Waiblingen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Schmiden - TSV Schwaikheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr TURA Untermünkheim - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Nellmersbach - SV Breuningsweiler
So., 23.08.26 15:00 Uhr VfL Mainhardt - SGM Obersontheim/Vellberg
2. Spieltag
So., 30.08.26 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - TURA Untermünkheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Schwaikheim - FC Welzheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr FSV Waiblingen II - SV Unterweissach
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Ilshofen II - SV Kaisersbach
So., 30.08.26 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - VfL Mainhardt
So., 30.08.26 15:00 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - SpVgg Gammesfeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Steinbach - TSV Nellmersbach
So., 30.08.26 16:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - TSV Schmiden
3. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - TSV Nellmersbach
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Kaisersbach - FSV Waiblingen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Unterweissach - TSV Schwaikheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Welzheim - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Schmiden - SV Breuningsweiler
So., 06.09.26 15:00 Uhr TURA Untermünkheim - SV Steinbach
So., 06.09.26 15:00 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - SpVgg Satteldorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Mainhardt - TSV Ilshofen II
4. Spieltag
So., 13.09.26 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - FC Welzheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Schwaikheim - SV Kaisersbach
So., 13.09.26 15:00 Uhr FSV Waiblingen II - VfL Mainhardt
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Ilshofen II - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - SpVgg Gammesfeld
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Nellmersbach - TURA Untermünkheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Steinbach - TSV Schmiden
So., 13.09.26 16:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - SV Unterweissach
5. Spieltag
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - FSV Waiblingen II
Sa., 19.09.26 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - TURA Untermünkheim
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Unterweissach - SV Breuningsweiler
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Welzheim - SV Steinbach
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Schmiden - TSV Nellmersbach
So., 20.09.26 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - TSV Ilshofen II
So., 20.09.26 15:00 Uhr VfL Mainhardt - TSV Schwaikheim
6. Spieltag
So., 27.09.26 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - SV Kaisersbach
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Schwaikheim - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 27.09.26 15:00 Uhr FSV Waiblingen II - SpVgg Satteldorf
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Ilshofen II - SpVgg Gammesfeld
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Nellmersbach - FC Welzheim
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Steinbach - SV Unterweissach
So., 27.09.26 16:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - VfL Mainhardt
So., 27.09.26 16:00 Uhr TURA Untermünkheim - TSV Schmiden
7. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Schmiden - SpVgg Gammesfeld
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SV Steinbach
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Unterweissach - TSV Nellmersbach
So., 04.10.26 15:00 Uhr FC Welzheim - TURA Untermünkheim
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Ilshofen II - FSV Waiblingen II
So., 04.10.26 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - TSV Schwaikheim
So., 04.10.26 15:00 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 04.10.26 15:00 Uhr VfL Mainhardt - SV Breuningsweiler
8. Spieltag
So., 11.10.26 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 11.10.26 15:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - SpVgg Satteldorf
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Schwaikheim - TSV Ilshofen II
So., 11.10.26 15:00 Uhr FSV Waiblingen II - SpVgg Gammesfeld
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Schmiden - FC Welzheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Nellmersbach - SV Kaisersbach
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Steinbach - VfL Mainhardt
So., 11.10.26 16:00 Uhr TURA Untermünkheim - SV Unterweissach
9. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - FC Welzheim
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Kaisersbach - TURA Untermünkheim
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Unterweissach - TSV Schmiden
So., 18.10.26 15:00 Uhr FSV Waiblingen II - TSV Schwaikheim
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Ilshofen II - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 18.10.26 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - SV Breuningsweiler
So., 18.10.26 15:00 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - SV Steinbach
So., 18.10.26 15:00 Uhr VfL Mainhardt - TSV Nellmersbach
10. Spieltag
So., 25.10.26 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - TSV Ilshofen II
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Schwaikheim - SpVgg Gammesfeld
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Welzheim - SV Unterweissach
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Schmiden - SV Kaisersbach
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Nellmersbach - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Steinbach - SpVgg Satteldorf
So., 25.10.26 16:30 Uhr TURA Untermünkheim - VfL Mainhardt
So., 25.10.26 17:15 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - FSV Waiblingen II
11. Spieltag
So., 01.11.26 14:30 Uhr SpVgg Gammesfeld - SV Unterweissach
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Kaisersbach - FC Welzheim
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Schwaikheim - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 01.11.26 14:30 Uhr FSV Waiblingen II - SV Breuningsweiler
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Ilshofen II - SV Steinbach
So., 01.11.26 14:30 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - TURA Untermünkheim
So., 01.11.26 14:30 Uhr VfL Mainhardt - TSV Schmiden
So., 01.11.26 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - TSV Nellmersbach
12. Spieltag
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - TSV Schwaikheim
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Unterweissach - SV Kaisersbach
So., 08.11.26 14:30 Uhr FC Welzheim - VfL Mainhardt
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Schmiden - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 08.11.26 14:30 Uhr TURA Untermünkheim - SpVgg Satteldorf
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Nellmersbach - TSV Ilshofen II
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Steinbach - FSV Waiblingen II
So., 08.11.26 15:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - SpVgg Gammesfeld
13. Spieltag
So., 15.11.26 14:30 Uhr SpVgg Gammesfeld - SV Kaisersbach
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Schwaikheim - SV Steinbach
So., 15.11.26 14:30 Uhr FSV Waiblingen II - TSV Nellmersbach
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Ilshofen II - TURA Untermünkheim
So., 15.11.26 14:30 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - FC Welzheim
So., 15.11.26 14:30 Uhr VfL Mainhardt - SV Unterweissach
So., 15.11.26 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - TSV Schmiden
So., 15.11.26 16:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - SV Breuningsweiler
14. Spieltag
So., 22.11.26 14:30 Uhr SpVgg Gammesfeld - SV Breuningsweiler
So., 22.11.26 14:30 Uhr SV Kaisersbach - VfL Mainhardt
So., 22.11.26 14:30 Uhr FC Welzheim - SpVgg Satteldorf
So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Schmiden - TSV Ilshofen II
So., 22.11.26 14:30 Uhr TURA Untermünkheim - FSV Waiblingen II
So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Nellmersbach - TSV Schwaikheim
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Unterweissach - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Steinbach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
15. Spieltag
So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - SV Steinbach
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Schwaikheim - TURA Untermünkheim
So., 29.11.26 14:30 Uhr FSV Waiblingen II - TSV Schmiden
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Ilshofen II - FC Welzheim
So., 29.11.26 14:30 Uhr SpVgg Satteldorf - SV Unterweissach
So., 29.11.26 14:30 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - SV Kaisersbach
So., 29.11.26 14:30 Uhr VfL Mainhardt - SpVgg Gammesfeld
So., 29.11.26 16:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - TSV Nellmersbach
16. Spieltag
So., 06.12.26 14:30 Uhr SV Steinbach - SpVgg Gammesfeld
So., 06.12.26 14:30 Uhr SpVgg Satteldorf - SV Kaisersbach
So., 06.12.26 14:30 Uhr TSV Ilshofen II - SV Unterweissach
So., 06.12.26 14:30 Uhr FSV Waiblingen II - FC Welzheim
So., 06.12.26 14:30 Uhr TSV Schwaikheim - TSV Schmiden
So., 06.12.26 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - TSV Nellmersbach
So., 06.12.26 14:30 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - VfL Mainhardt
So., 06.12.26 16:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - TURA Untermünkheim
17. Spieltag
So., 21.02.27 14:30 Uhr TURA Untermünkheim - SV Breuningsweiler
So., 21.02.27 14:30 Uhr TSV Schmiden - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 21.02.27 14:30 Uhr FC Welzheim - TSV Schwaikheim
So., 21.02.27 14:30 Uhr SV Unterweissach - FSV Waiblingen II
So., 21.02.27 14:30 Uhr SV Kaisersbach - TSV Ilshofen II
So., 21.02.27 14:30 Uhr VfL Mainhardt - SpVgg Satteldorf
So., 21.02.27 14:30 Uhr SpVgg Gammesfeld - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 21.02.27 14:30 Uhr TSV Nellmersbach - SV Steinbach
18. Spieltag
So., 28.02.27 14:30 Uhr TSV Nellmersbach - SpVgg Gammesfeld
So., 28.02.27 14:30 Uhr FSV Waiblingen II - SV Kaisersbach
So., 28.02.27 14:30 Uhr TSV Schwaikheim - SV Unterweissach
So., 28.02.27 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - TSV Schmiden
So., 28.02.27 14:30 Uhr SV Steinbach - TURA Untermünkheim
So., 28.02.27 14:30 Uhr SpVgg Satteldorf - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 28.02.27 14:30 Uhr TSV Ilshofen II - VfL Mainhardt
So., 28.02.27 16:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - FC Welzheim
19. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr FC Welzheim - SV Breuningsweiler
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Unterweissach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Kaisersbach - TSV Schwaikheim
So., 07.03.27 15:00 Uhr VfL Mainhardt - FSV Waiblingen II
So., 07.03.27 15:00 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - TSV Ilshofen II
So., 07.03.27 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - SpVgg Satteldorf
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Schmiden - SV Steinbach
So., 07.03.27 16:00 Uhr TURA Untermünkheim - TSV Nellmersbach
20. Spieltag
So., 14.03.27 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - SV Unterweissach
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Steinbach - FC Welzheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Nellmersbach - TSV Schmiden
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Ilshofen II - SpVgg Satteldorf
So., 14.03.27 15:00 Uhr FSV Waiblingen II - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Schwaikheim - VfL Mainhardt
So., 14.03.27 16:00 Uhr TURA Untermünkheim - SpVgg Gammesfeld
So., 14.03.27 16:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - SV Kaisersbach
21. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SV Breuningsweiler
So., 21.03.27 15:00 Uhr VfL Mainhardt - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 21.03.27 15:00 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - TSV Schwaikheim
So., 21.03.27 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - FSV Waiblingen II
So., 21.03.27 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - TSV Ilshofen II
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Schmiden - TURA Untermünkheim
So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Welzheim - TSV Nellmersbach
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Unterweissach - SV Steinbach
22. Spieltag
So., 04.04.27 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - VfL Mainhardt
So., 04.04.27 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - TSV Schmiden
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Steinbach - SV Kaisersbach
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Nellmersbach - SV Unterweissach
So., 04.04.27 15:00 Uhr FSV Waiblingen II - TSV Ilshofen II
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Schwaikheim - SpVgg Satteldorf
So., 04.04.27 16:00 Uhr TURA Untermünkheim - FC Welzheim
So., 04.04.27 16:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - SGM Obersontheim/Vellberg
23. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - SV Breuningsweiler
So., 11.04.27 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Ilshofen II - TSV Schwaikheim
So., 11.04.27 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - FSV Waiblingen II
So., 11.04.27 15:00 Uhr FC Welzheim - TSV Schmiden
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Unterweissach - TURA Untermünkheim
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Kaisersbach - TSV Nellmersbach
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfL Mainhardt - SV Steinbach
24. Spieltag
So., 18.04.27 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - SpVgg Satteldorf
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Welzheim - SpVgg Gammesfeld
So., 18.04.27 15:00 Uhr TURA Untermünkheim - SV Kaisersbach
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Schmiden - SV Unterweissach
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Schwaikheim - FSV Waiblingen II
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Steinbach - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Nellmersbach - VfL Mainhardt
So., 18.04.27 16:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - TSV Ilshofen II
25. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Ilshofen II - SV Breuningsweiler
So., 25.04.27 15:00 Uhr FSV Waiblingen II - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 25.04.27 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - TSV Schwaikheim
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Unterweissach - FC Welzheim
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Kaisersbach - TSV Schmiden
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfL Mainhardt - TURA Untermünkheim
So., 25.04.27 15:00 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - TSV Nellmersbach
So., 25.04.27 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - SV Steinbach
26. Spieltag
So., 02.05.27 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - FSV Waiblingen II
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Unterweissach - SpVgg Gammesfeld
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Welzheim - SV Kaisersbach
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Steinbach - TSV Ilshofen II
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Nellmersbach - SpVgg Satteldorf
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Schmiden - VfL Mainhardt
So., 02.05.27 16:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - TSV Schwaikheim
So., 02.05.27 16:00 Uhr TURA Untermünkheim - SGM Obersontheim/Vellberg
27. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Schwaikheim - SV Breuningsweiler
So., 09.05.27 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SV Unterweissach
So., 09.05.27 15:00 Uhr VfL Mainhardt - FC Welzheim
So., 09.05.27 15:00 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - TSV Schmiden
So., 09.05.27 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - TURA Untermünkheim
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Ilshofen II - TSV Nellmersbach
So., 09.05.27 15:00 Uhr FSV Waiblingen II - SV Steinbach
28. Spieltag
So., 23.05.27 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SpVgg Gammesfeld
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Steinbach - TSV Schwaikheim
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Nellmersbach - FSV Waiblingen II
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Schmiden - SpVgg Satteldorf
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Welzheim - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Unterweissach - VfL Mainhardt
So., 23.05.27 16:00 Uhr TURA Untermünkheim - TSV Ilshofen II
29. Spieltag
So., 30.05.27 14:30 Uhr SV Breuningsweiler - SpVgg Gammesfeld
So., 30.05.27 15:00 Uhr VfL Mainhardt - SV Kaisersbach
So., 30.05.27 15:00 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - SV Unterweissach
So., 30.05.27 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - FC Welzheim
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Ilshofen II - TSV Schmiden
So., 30.05.27 15:00 Uhr FSV Waiblingen II - TURA Untermünkheim
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Schwaikheim - TSV Nellmersbach
So., 30.05.27 16:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach - SV Steinbach
30. Spieltag
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Steinbach - SV Breuningsweiler
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Nellmersbach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Schmiden - FSV Waiblingen II
So., 06.06.27 15:00 Uhr FC Welzheim - TSV Ilshofen II
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Unterweissach - SpVgg Satteldorf
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 06.06.27 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - VfL Mainhardt
So., 06.06.27 16:00 Uhr TURA Untermünkheim - TSV Schwaikheim