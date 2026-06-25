 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga Rems/Murr/Hall 2026/27: Das Teilnehmerfeld

UPDATE +++ Überblick auf alle Teams für die neue Saison.

von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lara Wünsch

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BL Rems/Murr/Hall
Satteldorf
Kaisersbach
U`münkheim
Mainhardt

Die Saison 2025/2026 ist beendet. In den württembergischen Bezirksligen wurden alle Startplätze für die neue Spielzeit vergeben. Aus den vier württembergischen Landesligen mussten auch in dieser Saison wieder einige Teams den Abstieg in die Bezirksliga verkraften. Auf der anderen Seite schafften es zahlreiche Teams aus den jeweiligen Kreisligen in die Bezirksliga aufzusteigen. Daher ergibt sich für jedes Jahr aufs neue ein neu gemischtes Feld aus spannenden Teams, die an der Spitze und im Keller um ihre jeweiligen Ziele kämpfen werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

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Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Teilnehmer 2026/27

  1. SpVgg Satteldorf (Absteiger)
  2. SV Kaisersbach (Absteiger)
  3. TURA Untermünkheim
  4. VfL Mainhardt
  5. TSV Obersontheim
  6. SV Unterweissach
  7. TSV Nellmersbach
  8. TSV Schwaikheim
  9. TSV Schmiden
  10. SG Oppenweiler-Strümpfelbach
  11. SV Breuningsweiler
  12. FSV Waiblingen II (Aufsteiger)
  13. SV Steinbach (Aufsteiger)
  14. FC Welzheim (Aufsteiger)
  15. TSV Ilshofen II (Aufsteiger)
  16. SpVgg Gammesfeld (Aufsteiger)

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