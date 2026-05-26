Bezirksliga-Relegation: Zwei Klubs steigen heute Abend ab

Dem SV Hutthurm um Leader Fabian Semsch (li.) droht der Abstieg – Foto: Alexander Ferazin

Die Bezirksliga-Relegation geht in die zweite Runde. Die vier Erstliga-Verlierer stehen sich in Alkofen bzw. Wörth/Isar gegenüber. Da sich am Freitagabend in allen Begegnungen die Kreisliga-Vizemeister durchsetzen, steht fest, dass zwei Mannschaften heute Abend in den sauren Abstiegsapfel beißen müssen. Ob es ein drittes Team erwischt, hängt vom FC Ergolding ab. Schafft der Vizemeister der Bezirksliga West den Sprung in die Landesliga, sind die beiden Sieger der zweiten Runde durch, ansonsten nur der Sieger der dritten Runde, die am Freitagabend über die Bühne geht.

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Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Es war ein extrem bitterer Abend für uns gegen Salzweg. Wir sind nicht ins Spiel gekommen und haben am Ende verdient verloren. Das Spiel ist jedoch Vergangenheit, und bei uns richtete sich der Fokus bereits seit Samstag auf die kommende Aufgabe gegen Niederalteich. Der Vorteil ist, dass wir den Gegner aus der Liga bereits kennen und wissen, was auf uns zukommt. Nichtsdestotrotz wird es erneut ein enges Spiel werden, in dem wir von der ersten Minute an hellwach sein müssen."





Personalien: Johannes Krückl ist wieder dabei, so dass Liebenow personell die Qual der Wahl hat.







Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Nach dem kräftezehrenden Match gegen Oberschneiding steht das nächste schwere Relegationsspiel an. Die Niederlage gegen Oberschneiding ist mittlerweile verarbeitet, da wir trotz des Ergebnisses eine gute Leistung gezeigt haben. Leider haben wir es verpasst, unsere Chancen konsequent zu nutzen und das Spiel auf unsere Seite zu ziehen – und dann ist es im Fußball manchmal eben so. Mit Hutthurm erwartet uns nun ein Ligakonkurrent, der alles daran setzen wird, diese Partie für sich zu entscheiden. Trotz der schwierigen Aufgabe gehen wir mit großem Selbstvertrauen in das Spiel und werden erneut alles investieren, um auch in der kommenden Saison Bezirksliga-Fußball in Niederalteich zu ermöglichen. Dabei hoffen wir natürlich erneut auf die tatkräftige Unterstützung unserer Fans, die uns gerade in solchen Spielen enorm pushen können."



Personalien: Mit Kesten, Felix Schneider und Manuel Falter stehen gleich drei Akteure auf der Kippe. Zumindest die Rotsperre von Kapitän Timo Schneider ist abgelaufen. Definitiv fehlen werden Maximilian Mutz, Manuel Hufsky, Philipp Peter, Florian Memminger und Lukas Kaufmann.







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