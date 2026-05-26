Bezirksliga-Relegation: Zwei Klubs steigen heute Abend ab

Die Bezirksliga-Relegation geht in die zweite Runde. Die vier Erstliga-Verlierer stehen sich in Alkofen bzw. Wörth/Isar gegenüber. Da sich am Freitagabend in allen Begegnungen die Kreisliga-Vizemeister durchsetzen, steht fest, dass zwei Mannschaften heute Abend in den sauren Abstiegsapfel beißen müssen. Ob es ein drittes Team erwischt, hängt vom FC Ergolding ab. Schafft der Vizemeister der Bezirksliga West den Sprung in die Landesliga, sind die beiden Sieger der zweiten Runde durch, ansonsten nur der Sieger der dritten Runde, die am Freitagabend über die Bühne geht.
Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Es war ein extrem bitterer Abend für uns gegen Salzweg. Wir sind nicht ins Spiel gekommen und haben am Ende verdient verloren. Das Spiel ist jedoch Vergangenheit, und bei uns richtete sich der Fokus bereits seit Samstag auf die kommende Aufgabe gegen Niederalteich. Der Vorteil ist, dass wir den Gegner aus der Liga bereits kennen und wissen, was auf uns zukommt. Nichtsdestotrotz wird es erneut ein enges Spiel werden, in dem wir von der ersten Minute an hellwach sein müssen."
Personalien: Johannes Krückl ist wieder dabei, so dass Liebenow personell die Qual der Wahl hat.
Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Nach dem kräftezehrenden Match gegen Oberschneiding steht das nächste schwere Relegationsspiel an. Die Niederlage gegen Oberschneiding ist mittlerweile verarbeitet, da wir trotz des Ergebnisses eine gute Leistung gezeigt haben. Leider haben wir es verpasst, unsere Chancen konsequent zu nutzen und das Spiel auf unsere Seite zu ziehen – und dann ist es im Fußball manchmal eben so. Mit Hutthurm erwartet uns nun ein Ligakonkurrent, der alles daran setzen wird, diese Partie für sich zu entscheiden. Trotz der schwierigen Aufgabe gehen wir mit großem Selbstvertrauen in das Spiel und werden erneut alles investieren, um auch in der kommenden Saison Bezirksliga-Fußball in Niederalteich zu ermöglichen. Dabei hoffen wir natürlich erneut auf die tatkräftige Unterstützung unserer Fans, die uns gerade in solchen Spielen enorm pushen können."
Personalien: Mit Kesten, Felix Schneider und Manuel Falter stehen gleich drei Akteure auf der Kippe. Zumindest die Rotsperre von Kapitän Timo Schneider ist abgelaufen. Definitiv fehlen werden Maximilian Mutz, Manuel Hufsky, Philipp Peter, Florian Memminger und Lukas Kaufmann.
Thomas Ertl (Sportlicher Leiter TV Geisenhausen):
"Ich möchte ich mich bei der überragenden Fangemeinde des TVG`s recht herzlich bedanken. Um die 600 Leute unterstützten unsere Jungs in Hohenthann phänomenal. Leider konnte unsere junge Mannschaft nicht an ihre Form der letzen Wochen anknüpfen und wir mussten gegen den TSV Neustadt/Donau eine verdiente Niederlage einstecken. Nun gibt’s es die zweite Chance gegen den SV Sallach, gegen den wir erst vor zehn Tagen in der Liga am letzten Spieltag ein Endspiel hatten. Das wird sicherlich wieder ein 50:50-Duell. Die Mannschaft, die ihre Torchancen konsequenter nutzt, wird als Sieger vom Platz gehen."
Personalien: Mit Jonas Königbauer und Tobias Aimer ist die Ausfallliste länger geworden. Zumindest Martin Lehrhuber ist wieder eine Option.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Gegen Dingolfing II haben wir eine anständige Leistung abgeliefert. Wir hatten ein deutliches Chancenplus und hätten die Partie für uns entscheiden müssen. Schade, dass wir dann in der 121. Spielminute durch ein absolutes vermeidbares Gegentor den Knockout erlitten haben. Es gibt aber keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen, denn wir haben immer noch eine Chance, die wir nutzen wollen. Gegen Geisenhausen wird es ein enges Match, das wir auf unsere Seite ziehen wollen."
Personalien: Es fehlen nur die Dauerpatienten.