Bezirksliga-Relegation: Zwei Absteiger werden Sonntag ermittelt

Am 2. Spieltag der Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt ermitteln SSV Berghausen und die SG Hackenberg einen Absteiger - und Relegations-Teilnehmer. Zwischen der SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz steht das Rückspiel an.
Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:
UPDATE: Die Partie zwischen TSV Meerbusch II und CfR Links soll wiederholt werden - mehr hier!
Das abgebrochene Spiel zwischen dem TSV Meerbusch II und dem CfR Links wird wiederholt, um den Gegner von Arminia Lirich zu ermitteln. Gewinnt Links das Wiederholungsspiel nicht, zieht VdS Nievenheim in die Relegation ein. Frühester Start der Relegation ist der kommende Mittwoch, 17. Juni.
Einzig die SV Friederichsfeld und Viktoria Buchholz können planmäßig beginnen - FuPa Niederrhein ist vor Ort und begleitet diese Duelle im Video und Liveticker.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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