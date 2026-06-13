Bezirksliga-Relegation: Zwei Absteiger werden Sonntag ermittelt

Paarung 2: Abwarten auf Entscheidung

Das abgebrochene Spiel zwischen dem TSV Meerbusch II und dem CfR Links wird wiederholt, um den Gegner von Arminia Lirich zu ermitteln. Gewinnt Links das Wiederholungsspiel nicht, zieht VdS Nievenheim in die Relegation ein. Frühester Start der Relegation ist der kommende Mittwoch, 17. Juni.

Paarung 3: SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz können starten

Einzig die SV Friederichsfeld und Viktoria Buchholz können planmäßig beginnen - FuPa Niederrhein ist vor Ort und begleitet diese Duelle im Video und Liveticker.

Paarung 3: Bezirksliga 4 - Bezirksliga 5