Bezirksliga-Relegation: Wer zieht in die Finals ein?

Spielort: Schmidmühlen. Für die Garnisonsstädter lief der letzte Spieltag dieser Bezirksliga-Saison besonders bitter. Bis dahin hatte die SVG den direkten Klassenerhalt noch selbst in der Hand. Doch eine deutliche 0:4-Niederlage, kombiniert mit dem Unentschieden von Inter Bergsteig gegen Meister Etzenricht, warf das Team um Kapitän Fleischmann auf den Relegationsplatz der Bezirksliga Nord zurück. Ohnehin war die gesamte Saison für Grafenwöhr eine Talfahrt mit wenigen Lichtblicken. Jetzt müssen die Mannen von Trainer Martin Kratzer in die Saisonverlängerung die Kohlen aus dem Feuer holen. Für Kratzer ist die Marschroute klar: „Wir müssen gewinnen.“ Er schiebt nach: „Wenn wir an die konstante Leistung der Rückrunde anknüpfen, können wir mit unseren Fähigkeiten diese Runde überstehen. Wir müssen alle den Kampf annehmen und auch mit Mut nach vorne spielen. Ebenso dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Der FC wird mit einer kämpferischen Mannschaftsleistung aufhorchen lassen. Natürlich ist eine Relegation auf neutralem Feld immer schwierig zu spielen, da Tagesform, Mut und Wille eine große Rolle spielen werden. Ich bin bereit und erwarte es auch von meiner Mannschaft.“ (fdr)



Beim FC Pielenhofen-Adlersberg hat es vor dem Start der Relegation einen ungeplanten Trainerwechsel gegeben. Christian Allgeier bot nach der 1:8-Klatsche am letzten Spieltag der Bezirksliga Süd seinen Rücktritt an. Am Freitag werden Sportlicher Leiter und Aufstiegstrainer Robert Huber sowie FC-Spielerurgestein Chris Freisleben auf der Bank Platz nehmen. Die Trainerfrage für die Zukunft ist derweil bereits geklärt. „Wenn man die Vita des Gegners liest, gehen wir sicherlich als Außenseiter ins Spiel. Dennoch ist unser Plan, das Spiel absolut konzentriert anzugehen. Wir nehmen es als zusätzliches Highlight mit, haben uns den Relegationsplatz in den letzten Wochen und Monaten erarbeiten müssen. Wir gehen relativ entspannt an die Sache heran, wollen aber schon gut performen“, sagt Huber vor der Partie. Im selben Atemzug stellt er klar, dass ein Abstieg in die Kreisliga für den Dorfverein keinen Beinbruch bedeuten würde. „Dann würde nichts zusammenbrechen.“ Pielenhofen wurde Fünfzehnter in der Bezirksliga Süd, was zur Relegation reichte, weil der Nord-15. FV Vilseck weniger Punkte einsammelte.









Spielort: Pfreimd. Sie sind so etwas wie Relegations-Experten: Schon 2023 und 2024 musste Willmering-Waffenbrunn „Überstunden“ machen. Dieses Jahr wollte der Vertreter aus den Chamer Vororten die Relegation unbedingt vermeiden. Das klappt nicht. Recht früh stand die Truppe um Spielercoach Jakub Süsser in der Bezirksliga Nord als Abstiegs-Relegant fest. Der Aufsteiger spielte in 30 Matches 31 Punkte ein. „Wir haben uns über Jahre hinweg den Bezirksliga-Aufstieg im letzten Jahr erarbeitet und wollen diesen natürlich auch mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften verteidigen“, macht SpVgg-Sportchef Martin Göttlinger unmissverständlich klar. Die Mannschaft sei heiß auf das Duell mit dem TSV Erbendorf. „Vor dem Gegner habe ich großen Respekt, da sie wie wir ein Dorfverein sind und über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen. Noch dazu haben sie mit Sandro Hösl einen über Jahre überragenden Torschützen in ihren Reihen. Es wird definitiv ein hartes Stück Arbeit“, zollt Göttlinger dem Gegenüber Respekt. Seine Spieler würden sich auf die zahlreiche Unterstützung der Anhänger verlassen können, natürlich ist ein Fanbus im Einsatz. Das Willmeringer Ziel ist klar: „Ins zweite Spiel kommen.“



Dasselbe Ansinnen verfolgt natürlich der TSV Erbendorf, der sich die Vizemeisterschaft in der Kreisliga Nord im Spielkreis Amberg/Weiden sicherte. Seit vielen Jahren zählt man zu den Spitzenteams der Liga, der große Wurf wollte bislang allerdings nicht gelingen. Im Jahr 2015 relegierte der TSV schon einmal und scheiterte damals am FC Viehhausen. Klappt es diesmal mit dem Aufstieg? Ein erster Schritt ist schon mal getan, in der ersten Runde kegelte Erbendorf den 1.FC Rieden im Elfmeterschießen raus. Es folgt eine Fahrt ins Blaue, wie Trainer Roland Lang erklärt: „Wir kennen den Gegner und seine Spielweise so gut wie gar nicht. Bei der Spielbeobachtung am Samstag in Willmering schonte die heimische Mannschaft mehrere Stammspieler, so dass man natürlich kaum verwertbare Erkenntnisse mitnehmen konnte.“ Wie geht Erbendorf das Ganze an? „Unsere Mannschaft nutzt diese Woche für Regeneration und Training. Uns ist natürlich bewusst, dass man wieder so eine starke Leistung wie letzten Freitag braucht, um gegen den Bezirksligisten bestehen zu können. Körper und Kopf müssen wieder genauso bereit sein wie beim ersten Relegationsspiel. Zu verbessern wäre die Chancenverwertung. Wir freuen uns auf die weitere Chance und werden wieder alles raushauen“, führt Lang aus.







Auch auf ihn wird es ankommen für den TSV Erbendorf: Torwart und Elfmeter-Killer Michael Heisig. – Foto: Richard Weigert









Spielort: Steinsberg. Trotz eines fulminanten 8:1-Sieges gegen Pielenhofen konnte der SC Regensburg am Schlussspieltag der Bezirksliga Süd nicht mehr über den „Strich“ kraxeln. Über den gesamten Saisonverlauf hinweg gesehen, brachten die Mannen von Thomas Karl zu wenig Konstanz aufs Spielfeld. Letztendlich sprangen 33 Zähler aus 30 Spielen heraus. Nun möchte der Sportclub mit aller Macht über die Relegation die Klasse halten. „Ich sehe die Chancen bei 50:50 – Burgweinting hat seit dem Winter kein Spiel mehr verloren und verfügt über eine sehr spielstarke Mannschaft“, weiß SC-Abteilungsleiter Ruprecht Herzog um die Schwere der anstehenden Aufgabe. Nichtsdestotrotz ist die Marschroute klar: „Wir werden voll dagegenhalten und mit aller Macht versuchen die Liga zu halten“, betont Herzog und schiebt nach: „Wenn die Mannschaft ihr Potential abruft, ist das sicherlich möglich.“ Und noch aus einem anderen Grund will der Sportclub unbedingt Bezirksligist bleiben. Im Falle des Abstiegs würde nämlich die eigene Kreisklassen-Mannschaft – sie relegiert ebenfalls und gewann in der ersten Runde – nicht aufsteigen dürfen. Zwei Teams eines Vereins im Kreisoberhaus ist ja laut Statuten nicht möglich.



Im Lager des SV Burgweinting freut man sich in erster Linie auf ein spannendes Stadtduell auf der schmucken Sportanlage in Steinsberg. Der Vizemeister der Kreisliga 1 bewies letzten Freitag Moral, als er gegen den TV Riedenburg in Unterzahl zweimal ausgleichen konnte. In der „Glückslotterie“ Elfmeterschießen hatten Kapitän Braun und Konsorten schließlich das glücklichere Ende für sich. „Man wünscht sich vielleicht vorher, unbeschwerter in die nächste Runde zu kommen. Doch das Spiel gegen Riedenburg war im Nachhinein perfekt für uns. Es hat uns als Team nochmal enger zusammengebracht und emotional voll in den Relegationsmodus versetzt. Die Energie und den Mut, den wir vor allem ab der zweiten Halbzeit und auch in Unterzahl auf den Platz gebracht haben, waren absolut beeindruckend“, blickt Burgweintings Übungsleiter Andreas Pollakowski noch einmal zurück. Gleiches verspricht er im Spiel gegen den SC – „von der ersten Minute an. Wir sind gut drauf, alle sind bis in die Haarspitzen motiviert und mental wirft uns nichts aus der Bahn. Der SC ist natürlich nicht zu unterschätzen, spielt seit Jahren Bezirksliga und hat eine gute Truppe beisammen. Zudem ist es auch noch ein Derby. Wir sind gut informiert, vorbereitet und brennen auf die Partie. Wir werden alles dafür geben, um ins 'Finale' zu kommen“, verspricht Pollakowski dem Gegner einen guten Kampf.









Spielort: Kleinwinklarn. Grundsätzlich machte die junge Zweitvertretung des SV Schwandorf-Ettmannsdorf eine positive Entwicklung durch in dieser Spielzeit. Den anfänglichen Stempel der „Schießbude der Liga“ legte man ab, entwickelte sich auch spielerisch weiter. Am letzten Spieltag hätten die Schwandorfer den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd schaffen können, verloren jedoch das „Endspiel“ in Breitenbrunn mit 0:3. Dennoch ist man für die Relegation positiv gestimmt. „Unser Ziel für das kommende Spiel ist es in erster Linie, wieder mutiger nach vorne zu spielen. Wir erwarten mit der SG Chambtal einen Gegner, der alles in die Waagschale werfen und mit allen Mitteln für den Sieg kämpfen wird“, skizziert SVSE-Trainer Marcel Maltsev seine Erwartungshaltung für Freitagabend. Das eigene Credo ist: „Für uns gilt es, die Qualität auf den Platz zu bringen und mit einer souveränen Leistung die dritte Runde der Relegation zu erreichen.“ Egal wie die Partie und die Saison endet: Maltsev übergibt den Staffelstab zum Saisonwechsel an seinen Nachfolger Tobias Wiesner, das steht längst fest. Freilich wünschen sich alle in Ettmannsdorf ein sportlich positives Abschiedsgeschenk für das 27-jährige Trainertalent.



Unterdessen klopft die SG Chambtal im zweiten Jahr unter Tobias Berger (früher DJK Vilzing und ASV Cham) ans Tor zur Bezirksliga – dort wo man bereits von 2019 bis 2023 zuhause war. „Mit viel Leidenschaft, Teamgeist und Einsatz haben wir die erste Hürde in der Relegation erfolgreich gemeistert. Die Mannschaft hat sich als geschlosse Einheit präsentiert und einen starken Auftritt gezeigt“, blickt Berger nicht ohne eine Portion stolz auf den zurückliegenden 2:0-Erfolg gegen Kemnath a.B. zurück. Matchwinner war Tobias Adam. Er verwandelte zunächst einen Elfmeter und machte dann in der Nachspielzeit mit einem Fernschuss aus 60 Metern ins verwaiste Tor alles klar. Wie blickt sein Trainer dem Duell mit Ettmannsdorf II entgegen? „Das ist ein starker Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir bereiten uns intensiv vor und wissen, dass wir erneut eine Top-Leistung bringen müssen.“ Einen großen Dank will Berger den Fans aussprechen, „die uns bisher großartig unterstützt haben. Dieser Rückhalt gibt der Mannschaft zusätzlichen Antrieb. Gemeinsam und mit großer Vorfreude wollen wir auch die nächste Aufgabe mit voller Konzentration und Kampf angehen.“