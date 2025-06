Bezirksliga-Relegation: SV Ohlstadt erwartet über 500 Fans in Spiel eins gegen Weßling

Für die Mannschaft des SV Ohlstadt ist es komplettes Neuland. Vermutlich rappelvolle Parkplätze, reichlich Zuschauer rund um den Platz, eine begeisterte Horde an Gästefans, und damit eine Stimmung, die weit über die Norm hinausreichen wird. Die Fußballwelt des Oberlands blickt heute um 19 Uhr mit Spannung auf die Sportanlage am Boschet. Der SVO steigt in die erste von zwei möglichen Relegationsrunden um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga ein. Gegner ist der SC Weßling aus dem Landkreis Starnberg, der Zweitplatzierte der Kreisliga 2.

Den wird es auch brauchen. Denn die Gäste haben einiges anzubieten. So unterlagen sie während der kompletten Spielzeit nur in zwei Fällen und damit einmal weniger als Direktaufsteiger TSV Geiselbullach. „Sie stehen hinten gut, die Viererkette ist sehr zweikampfstark.“

Der Trainingsplan des SVO sieht ausschließlich Regeneration vor. Zudem schaut mit Stephan Hosfeld der langjährige Physio der Ohlstädter in der Kabine vorbei, um bei Bedarf Muskulatur zu kneten oder Wehwehchen zu lindern. Bei der Feier am Samstag war klar zu vernehmen, dass mit dem Erreichen der Ausscheidungsspiele noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein soll. „Man hat schon gefeiert, aber der Fokus ist weiterhin da“, versichert Anton Geiger.

Geiger hat zusammen mit Rudi Schedler in der kurzen Zeit die wichtigsten Aspekte in Sachen Weßling eruiert. Die gibt er seinen Mannen ebenfalls schon am Tag vor dem Spiel weiter, damit Zeit bleibt, sich auf das Wesentliche einzustellen. Dazu gehört auch SC-Spielmacher Jakob Brugger, mit 16 Treffern bester Schütze des Herausforderers. Dahinter folgt Marius Sturm (14), den Geiger als trickreichen und wendigen Stürmer identifiziert hat. Hinzu kommen zwei überdurchschnittlich stabile Kopfballspieler in der Innenverteidigung, wodurch der Ansatz für den SVO nahezu selbsterklärend ist.

„In den Infight brauchen wir nicht zu gehen, in den Luftkampf auch nicht.“ Wird also so ähnlich aussehen wie zuletzt gegen Peißenberg – viel Laufarbeit auf den Flügeln, ständiges Besetzen der Tiefe. „Wenig Risiko, viele klare Aktionen“, fordert Geiger. „Der erste Gedanke ist meistens der richtige.“

Spannend wird sein, wie der SVO auf die Kulisse reagiert. Kommt ja selten vor, dass 500 oder noch mehr Augenpaare am Boschet aufschlagen. Der Coach vergleicht es „mit einem Münzwurf“, bei dem man nicht weiß, welche Seite oben landet. Die Ohlstädter wollen die Atmosphäre aufsaugen, sodass „sie uns beflügelt und nicht lähmt“. Große Veränderungen bei der Aufstellung sind keine zu erwartet. „Wir sind gerade gut eingespielt“, unterstreicht der Coach, der nur auf Kevin Lahmeyer verzichten muss. Ohnehin wird man bei zwei Spielen binnen drei Tagen (Rückspiel am Freitag in Welßling) immer wieder Wechsel vornehmen müssen.