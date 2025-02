Bezirksliga-Relegation: Paarungen festgezurrt

Statt wie bislang acht Vereine relegieren ab sofort elf Vereine. Wie gehabt sind die sechs Kreisliga-Vizemeister aus den drei Spielkreisen dabei. Dazu kommen fünf Teams aus den Bezirksligen Nord und Süd – die Tabellen-13. und 14. sowie der punktquotient-bessere Rang-15. Der schlechtere 15. steigt direkt in die Kreisliga ab. Insgesamt gibt es aus den Bezirksligen nur noch drei Direktabsteiger.



Bei der ersten Relegationsrunde ist neu, dass die Kreisliga-Vizemeister unter sich bleiben. Außerdem findet die Runde nun bereits am letzten Bezirksliga-Wochenende statt, wodurch es keine zeitliche Verzögerung der Relegation mehr gibt. Die Duelle gehen am Freitag, 16. Mai, um 18 Uhr über die Bühne. Spiel 1: 2. Kreisliga 1 – 2. Kreisliga 2 (Kreis Regensburg); Spiel 2: 2. Kreisliga Nord – 2. Kreisliga Süd (Kreis) Amberg/Weiden; Spiel 3: 2. Kreisliga Ost – 2. Kreisliga West (Kreis Cham/Schwandorf).



In der zweiten Runde steigen auch die Bezirksligisten ein. Die Paarungen wurden jüngst bei der BFV-Mitarbeitertagung ausgelost und lauten wie folgt: Spiel 4: 13. Bezirksliga Nord – 15. Bezirksliga Süd oder Sieger Spiel 3; Spiel 5: 14. Bezirksliga Nord – Sieger Spiel 2; Spiel 6: 13. Bezirksliga Süd – Sieger Spiel 1; Spiel 7: 14. Bezirksliga Süd – 15. Bezirksliga Nord oder Sieger Spiel 3. Gespielt wird am Freitag, 23. Mai, um 18 Uhr.



Runde 3 steigt am darauffolgenden Mittwoch, den 28. Mai, um 18.30 Uhr: Spiel 8: Sieger Spiel 4 – Sieger Spiel 5; Spiel 9: Sieger Spiel 6 – Sieger Spiel 7. Je nachdem, wie viele Oberpfälzer Vereine aus der Landesliga absteigen, wird am Sonntag, 1. Juni, um 16 Uhr falls benötigt noch ein letztes Relegationsmatch ausgetragen. Hier stünden sich dann die Sieger oder Verlierer aus Spiel 8 und 9 gegenüber.



Bei der Relegation zur Landesliga bleibt alles beim Alten. Alle bayerischen Bezirksliga-Zweiten kämpfen mit den Relegationsteilnehmern aus den Landesligen um die entsprechenden Startplätze. Die geplanten Spieltermine: 1. Runde Hinspiel am Donnerstag, 22. Mai; 1. Runde Rückspiel am Sonntag, 25. Mai; 2. Runde Hinspiel am Mittwoch, 28. Mai, und 2. Runde Rückspiel am Samstag, 31. Mai.



Fixiert wurde auch der Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2025/26. Der Startschuss für die Bezirksligisten in die neue Saison fällt demnach am Wochenende 19./20. Juli. Zudem wird es zwei Doppelspieltage geben. So finden am Freitag, 15. August (Mariä Himmelfahrt) und am Freitag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) Regelspieltage statt. Der letzte reguläre Spieltag vor der Winterpause ist am 15./16. November angesetzt. Weiter geht's dann am 14./15. März 2026, ehe am Samstag, 16. Mai 2026, die Saison endet.



Interessant noch: Beim Erdinger Meister-Cup wird es ab sofort keine Bezirksturniere mehr, sondern nur mehr ein großes Landesfinale. So wünschte es sich der Sponsor. Das Interesse fürs Turnier war die letzten Jahre rückläufig.