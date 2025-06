Bezirksliga-Relegation: Odenkirchen ist durch, 1. FC MG muss zittern

Bezirksliga 3 geht in die Entscheidungsrunde - live auf FuPa: Die SpVg Odenkirchen gewinnt auch das Rückspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach, der nun in die Abstiegs-Relegation gegen den FC Sterkrade 72 muss.

In gleich drei Bezirksligen herrscht nach dem letzten Spieltag Punktgleichheit rund um den Relegationsplatz zur Kreisliga A. Deshalb steigt vor der eigentlichen Bezirksliga-Relegation in den Gruppen 3, 4 und 5 jeweils noch eine Entscheidungsrunde; in der Bezirksliga, Gruppe 4, sind sogar drei Teams involviert. Die jeweiligen Verlierer müssen an der Relegation teilnehmen, die Gewinner halten die Klasse direkt.

In der Schlussminute machte Tobias Krämer alles klar: Die SpVg Odenkirchen gewinnt im Rückspiel 1:0, das Hinspiel ging schon mit 2:0 an das Team von Simon Sommer, das die Bezirksliga hält! Odenkirchen war schon abgeschlagen und hat nun den Ligaverbleib sicher. Der 1. FC Mönchengladbach zittert in der Abstiegs-Relegation nun gegen den FC Sterkrade 72, der deutlich unterlegen war (siehe unten).

1. FC Mönchengladbach – SpVg Odenkirchen 0:1

1. FC Mönchengladbach: Elias Wilms, Lukas Dieninghoff, Adam Mesrour (53. Simon Beermann), Leon Azemi, Hannes Lingel, Erjon Duriqi, Noah Berko (69. Deniz Can Salk), Parviz Sara Moghaddam, Gökalp Cakmak, Leo Stegner - Trainer: Michael Stegner

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Jonas Nabil Langen, Philip Welzer (90. Lars Gelsdorf), Robin Wolf, Semir Purisevic, Luke Schmitz (83. Tobias Krämer), Philipp Bäger, Anton Höpfner (45. Konstantine Jamarishvili), Mehmet-Kaan Ilgörmez (60. Felix Zimmermann), Andrej Ferderer (74. Thomas Fialkowski) - Trainer: Simon Sommer

Tore: 0:1 Tobias Krämer (89.)

So lief das Hinspiel:

>>> Liveticker + FuPaTV für das Hinspiel SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach Robin Wolf traf kurz vor dem Seitenwechsel, Thomas Fialkowski ebenfalls fünf Minuten vor dem Ende: Die SpVg Odenkirchen gewinnt das Hinspiel mit 2:0 und hat sich so in eine fantastische Ausgangslage für das Rückspiel gebracht, aber Obacht: Es ist nur ein 2:0! Torjäger Leo Stegner und der 1. FC Mönchengladbach können diesen Rückstand aufholen. SpVg Odenkirchen – 1. FC Mönchengladbach 2:0

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer (82. Marvin Spinnrath), Marcel Schulz, Tobias Krämer, Tom Salentin, Jonas Nabil Langen (74. Mehmet-Kaan Ilgörmez), Philip Welzer, Robin Wolf, Semir Purisevic (68. Luke Schmitz), Philipp Bäger, Konstantine Jamarishvili (63. Anton Höpfner), Andrej Ferderer (82. Thomas Fialkowski) - Trainer: Simon Sommer

1. FC Mönchengladbach: Elias Wilms, Lukas Dieninghoff, Adam Mesrour, Leon Azemi, Hannes Lingel, Erjon Duriqi, Max Lisiecki (69. Vincent Schleifer), Parviz Sara Moghaddam (74. Noah Berko), Gökalp Cakmak (54. Dominik Zagrovic), Leo Stegner - Trainer: Michael Stegner

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 555

Tore: 1:0 Robin Wolf (40.), 2:0 Thomas Fialkowski (85.) >>> Liveticker + FuPaTV für das Rückspiel 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen >>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Verlierer geht in die nächste Relegation

Während der Sieger nach Hin- und Rückspiel in der Bezirksliga bleibt, muss der Verlierer in die nächste Relegation. Dann geht es entweder gegen Fortuna Bottrop oder den FC Sterkrade - beide müssen wie die Gladbacher zunächst in der Relegation den Teilnehmer ermitteln -, um einen zusätzlichen Absteiger in die Kreisliga A zu ermitteln. Der Gewinner nach Hin- und Rückspiel hält die Bezirksliga ebenfalls.

