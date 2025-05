Bezirksliga-Relegation: Lucky-Punch! Bad Endorf sichert sich Remis

Der TSV Peiting empfing den TSV Bad Endorf am Mittwochabend zum Hinspiel der ersten Relegationsrunde zur Bezirksliga. Dabei wollten sich beide Teams eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Bad Endorf am Samstag (15 Uhr) erarbeiten.

Den besseren Start erwischten die Gäste aus Bad Endorf. Jakob Trebesius brachte die Blau-Weißen nach 13 Minuten erstmals in Führung. Auch in der Folge waren es die Gäste, die sich ein Chancenplus erarbeiteten und mehr vom Spiel hatten.

Das zweite Tor des Tages erzielten dann aber die Hausherren. Matthias Lotter zog von der linken Seite nach innen und schloss trocken ins linke Eck ab - 1:1 (25.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte begann - und beide Mannschaften waren darauf bedacht, keine Fehler zu machen. So blieb es bis in die Schlussphase beim 1:1. Beide Mannschaften wechselten kräftig durch und brachten frische Kräfte ins Spiel. Einer davon war Mathias Heiß. Der 25-Jährige kam in der 72. Minute in die Partie - und machte kurz darauf direkt den Unterschied. Heiß brachte Peiting in der 80. Minute in Führung und sorgte im Peitinger Stadion für Ekstase.

Das letzte Wort hatten dann aber die Gäste aus Bad Endorf. Christian Heinl gelang in der vierten Minute der Nachspielzeit der Lucky-Punch für die Gäste und traf zum 2:2. So trennen sich beide Teams Remis. Die Entscheidung in dieser Paarung ist auf das Rückspiel am Samstag vertagt.

TSV Peiting – TSV Bad Endorf 2:2

TSV Peiting: Julian Floritz, Thomas Salzmann, Daniel Slowiok, Lukas Wolf (34. Tobias Freiberger), Tobias Strommer, Florian Meier, Nicola Haser (82. Martin Schauer), Matthias Lotter (72. Mathias Heiß), Michael Boos, Marius Klein (60. Christoph Eberle), Daniel Holzmann

TSV Bad Endorf: Daniel Rutkowski, Yannick Kaiser, Kilian Riepertinger, Sebastian Brandl (69. Max Labermaier), Marco Ass, Anel Salibasic (82. Lucas Aicher), Lucas Knauer, Almedin Saburovic (69. Danyal Akdağ), Erik Schnell-Kretschmer, Christian Heinl, Jakob Trebesius (73. Leonit Vokrri)

Tore: 0:1 Jakob Trebesius (13.), 1:1 Matthias Lotter (25.), 2:1 Mathias Heiß (80.), 2:2 Christian Heinl (90.+4)