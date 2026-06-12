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Bezirksliga-Relegation live: Zwei Absteiger werden Sonntag ermittelt
Relegation zur Bezirksliga Niederrhein: Zwei Klubs aus SG Hackenberg, SSV Berghausen, Viktoria Buchholz und SV Friedrichsfeld werden am Sonntag absteigen.
von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Friedrichsfeld hat einen Vorsprung. – Foto: Pascal Derks
Am 2. Spieltag der Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt ermitteln SSV Berghausen und die SG Hackenberg einen Absteiger - und Relegations-Teilnehmer. Zwischen der SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz steht das Rückspiel an.
Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:
Paarung 1: Der SSV Berghausen und die SG Hackenberg sind in der Bezirksliga, Gruppe 2, punktgleich und haben einen ausgeglichenen direkten Vergleich, daher geht es in die Entscheidungsrunde um die Relegation - der Verlierer steigt ab. Der Sieger trifft auf den 1. FC Viersen und muss dann erneut im Hin- und Rückspiel ran.