 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Bezirksliga-Relegation live: Wer steigt heute ab?

Relegation zur Bezirksliga Niederrhein: Zwei Klubs aus SG Hackenberg, SSV Berghausen, Viktoria Buchholz und SV Friedrichsfeld werden am Sonntag absteigen. 

von André Nückel · Heute, 07:52 Uhr · 0 Leser
Viktoria Buchholz muss gewinnen.
Viktoria Buchholz muss gewinnen. – Foto: Marcel Eichholz

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Am 2. Spieltag der Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt ermitteln SSV Berghausen und die SG Hackenberg einen Absteiger - und Relegations-Teilnehmer. Zwischen der SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz steht das Rückspiel an.

Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:

  • Paarung 1: Der SSV Berghausen und die SG Hackenberg sind in der Bezirksliga, Gruppe 2, punktgleich und haben einen ausgeglichenen direkten Vergleich, daher geht es in die Entscheidungsrunde um die Relegation - der Verlierer steigt ab. Der Sieger trifft auf den 1. FC Viersen und muss dann erneut im Hin- und Rückspiel ran.
  • Paarung 2: Die Partie des CfR Links beim TSV Meerbusch II wurde abgebrochen, daher steht eine Wertung des Spiels aus. Sollte CfR Links die Zähler erhalten, würde VdS Nievenheim direkt absteigen und Links an der Relegation teilnehmen - mehr Informationen zum Abbruch an dieser Stelle. Relegationsgegner ist Arminia Lirich.

UPDATE: Die Partie zwischen TSV Meerbusch II und CfR Links soll wiederholt werden - mehr hier!

Paarung 1: Entscheidungsrunde der Bezirksliga 2

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:00

Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
SSV Berghausen / SG Hackenberg
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
19:30

>>> Liveticker SG Hackenberg - SSV Berghausen

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Paarung 2: Abwarten auf Entscheidung

Heute, 15:00 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Vds Nievenheim / CfR Links Düsseldorf
15:00live

Das abgebrochene Spiel zwischen dem TSV Meerbusch II und dem CfR Links wird wiederholt, um den Gegner von Arminia Lirich zu ermitteln. Gewinnt Links das Wiederholungsspiel nicht, zieht VdS Nievenheim in die Relegation ein. Frühester Start der Relegation ist der kommende Mittwoch, 17. Juni.

Paarung 3: SV Friedrichsfeld und Viktoria Buchholz können starten

Einzig die SV Friederichsfeld und Viktoria Buchholz können planmäßig beginnen - FuPa Niederrhein ist vor Ort und begleitet diese Duelle im Video und Liveticker.

Paarung 3: Bezirksliga 4 - Bezirksliga 5

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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