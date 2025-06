Bezirksliga-Relegation live: TSV Bockum muss Pfalzdorf schlagen

Relegation steht drauf, Relegation war drin! Der TSV Krefeld-Bockum führte in Uerdingen durch Doppelpacker Christian Tönnißen nach 54. Minuten mit 2:0, doch die Hausherren erzielten durch Luka Peric nach einer Stunde den Anschlusstreffer. Die Mannschaft von Stefan G. Rex hatte zunächst Pech, weil das 2:2 einkassiert wurde, dann schlug aber die Stunde von Leon Lindmüller: Der Verteidiger traf in der gesamten Saison nicht, schoss dann aber den so wichtigen Ausgleich tief in der Nachspielzeit (96.). Beide Teams treffen noch auf Alemannia Pfalzdorf, die Ausgangslage ist also offen. >>> Liveticker VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum VfB Uerdingen – TSV Krefeld-Bockum 2:2

VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Leon Lindmüller, Luka Peric, Aboubacar Bountou Bangoura (85. Lars Lindmüller), Dogukan Bayrak, Irfan Yildiz (76. Elias Belaarbi), Mohamed Magassouba, Timm Bernd Goos (81. Gürhan Ger), Ibrahim Bozkurt (58. Aykut Tufan), Denis Shabani (68. Dimitris Almasidis) - Trainer: Stefan G. Rex

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Maurice Kreutz (71. Malik Binbay), Jan-Christopher Hauke, Timo Welky, Janik Ott, Hun Brandon Danh Do, Christian Tönnißen, Milos Jesic (82. Amadou Bassirou Fofana Ba), Lukas Gwosdz (81. Viron Anagnostou), Marlon Depenbrock (72. Wale Afees Arogundade), Christian Breuer (64. Hendrik Holtz) - Trainer: Tino Reucher

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 321

Tore: 0:1 Christian Tönnißen (11.), 0:2 Christian Tönnißen (54.), 1:2 Luka Peric (60.), 2:2 Leon Lindmüller (90.+6)

Verlierer geht in die nächste Relegation

Während der Sieger nach Hin- und Rückspiel in der Bezirksliga bleibt, muss der Verlierer in die nächste Relegation. Dann geht es gegen Ratingen 04/19 II um einen zusätzlichen Absteiger in die Kreisliga A zu ermitteln. Der Gewinner nach Hin- und Rückspiel hält die Bezirksliga ebenfalls. Die Oberliga-Reserve wird die Dreierrunde genauestens beobachten, schließlich stand der Vertreter der Gruppe 1 mit dem Saisonende fest.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2024/25 Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht: 1. Spieltag: ab Mittwoch, 4. Juni 2025, 19.30 Uhr

2. Spieltag: ab Pfingstsonntag, 8. Juni 2025, ab 15 Uhr

3. Spieltag: ab Mittwoch, 11. Juni 2025, 19.30 Uhr



Sollte es nach Entscheidungsspielen noch Relegationsspiele geben, dürfte diese Termine infrage kommen: 4. Spieltag: Sonntag, 15. Juni 2025

5. Spieltag: Mittwoch, 18. Juni 2025

6. Spieltag: Sonntag, 22. Juni 2025