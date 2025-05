Bezirksliga-Relegation LIVE: Nord-Derby um den Klassenerhalt

1:1 – so endeten die beiden Begegnungen zwischen dem VfB Eichstätt II und dem FC Gerolfing in der regulären Saison der BZL Nord. Am Dienstagabend treffen sie in der zweiten Runde der Relegation erneut aufeinander. Nur einer der beiden kann die Klasse halten. Wer legt im Hinspiel vor? Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.