Bezirksliga-Relegation live: Heute steigen zwei Klubs ab

Rückspiele in der Relegation um den Klassenerhalt zur Bezirksliga Niederrhein! Arminia Lirich und SG Hackenberg führen nach den Hinspielen, VdS Nievenheim und der 1. FC Viersen wollen dagegen das Comeback erzwingen. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr hier.
Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost.
Das Wiederholungsspiel der Gruppe 1 verlor der CfR Links gegen den TSV Meerbusch II klar und stieg deshalb ebenfalls ab. Deshalb nimmt VdS Nievenheim an der Relegation gegen Arminia Lirich teil.
Paarung 3 konnte ohne Vorgeschichte ausgetragen werden - daher sind die Spiele schon gelaufen, Friedrichsfeld hat sich durchgesetzt.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
Dieser Artikel wird euch von Hanna Sport - Partner von FuPa Niederrhein - präsentiert. Der Teamsportspezialisit aus Duisburg sowie Ratingen und FuPa haben für die Nutzer von FuPa eine besondere WM-Aktion: Es gibt personalisierte und preiswerte JAKO-Trikots zu diversen Nationen - klickt euch rein!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: