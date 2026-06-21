Bezirksliga-Relegation live: Heute steigen zwei Klubs ab

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost.

Paarung 2: Arminia Lirich gegen VdS Nievenheim

Das Wiederholungsspiel der Gruppe 1 verlor der CfR Links gegen den TSV Meerbusch II klar und stieg deshalb ebenfalls ab. Deshalb nimmt VdS Nievenheim an der Relegation gegen Arminia Lirich teil.

Paarung 3: SV Friedrichsfeld hält die Klasse - Viktoria Buchholz steigt ab

Paarung 3 konnte ohne Vorgeschichte ausgetragen werden - daher sind die Spiele schon gelaufen, Friedrichsfeld hat sich durchgesetzt.