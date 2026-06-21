 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Bezirksliga-Relegation live: Heute steigen zwei Klubs ab

Bezirksliga-Relegation: Arminia Lirich und SG Hackenberg gehen mit einem Vorteil in die Rückspiele, VdS Nievenheim und der 1. FC Viersen hoffen noch.

von André Nückel · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Viersen hofft auf das Comeback.
Der 1. FC Viersen hofft auf das Comeback. – Foto: Markus Verwimp

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Rückspiele in der Relegation um den Klassenerhalt zur Bezirksliga Niederrhein! Arminia Lirich und SG Hackenberg führen nach den Hinspielen, VdS Nievenheim und der 1. FC Viersen wollen dagegen das Comeback erzwingen. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr hier.

Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost.

Paarung 1: SSV Berghausen steigt ab, Hackenberg gegen Viersen

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
5
1

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Paarung 2: Arminia Lirich gegen VdS Nievenheim

Das Wiederholungsspiel der Gruppe 1 verlor der CfR Links gegen den TSV Meerbusch II klar und stieg deshalb ebenfalls ab. Deshalb nimmt VdS Nievenheim an der Relegation gegen Arminia Lirich teil.

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Paarung 3: SV Friedrichsfeld hält die Klasse - Viktoria Buchholz steigt ab

Paarung 3 konnte ohne Vorgeschichte ausgetragen werden - daher sind die Spiele schon gelaufen, Friedrichsfeld hat sich durchgesetzt.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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