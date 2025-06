Bezirksliga-Relegation live: Fortuna Bottrop empfängt FC Sterkrade

In gleich drei Bezirksligen herrscht nach dem letzten Spieltag Punktgleichheit rund um den Relegationsplatz zur Kreisliga A. Deshalb steigt vor der eigentlichen Bezirksliga-Relegation in den Gruppen 3, 4 und 5 jeweils noch eine Entscheidungsrunde; in der Bezirksliga, Gruppe 4, sind sogar drei Teams involviert. Die jeweiligen Verlierer müssen an der Relegation teilnehmen, die Gewinner halten die Klasse direkt.

Verlierer geht in die nächste Relegation

Während der Sieger nach Hin- und Rückspiel in der Bezirksliga bleibt, muss der Verlierer in die nächste Relegation. Dann geht es entweder gegen die SpVg Odenkirchen oder den 1. C Mönchengladbach - beide müssen wie diese Paarung zunächst in der Relegation den Teilnehmer ermitteln -, um einen zusätzlichen Absteiger in die Kreisliga A zu ermitteln. Der Gewinner nach Hin- und Rückspiel hält die Bezirksliga ebenfalls.

Entscheidungsrunde der Bezirksliga 3