Bezirksliga-Relegation live: FC Sterkrade 72 hofft auf Fortuna-Wunder

In gleich drei Bezirksligen herrscht nach dem letzten Spieltag Punktgleichheit rund um den Relegationsplatz zur Kreisliga A. Deshalb steigt vor der eigentlichen Bezirksliga-Relegation in den Gruppen 3, 4 und 5 jeweils noch eine Entscheidungsrunde; in der Bezirksliga, Gruppe 4, sind sogar drei Teams involviert. Die jeweiligen Verlierer müssen an der Relegation teilnehmen, die Gewinner halten die Klasse direkt.

So lief das Hinspiel:

>>> Liveticker + FuPaTV für das Hinspiel Fortuna Bottrop - FC Sterkrade 72 Vor knapp 500 Zuschauern zeigte sich Fortuna Bottrop eiskalt: Danny Schrödl brachte die Hausherren früh in Führung (17.), dann schlug im zweiten Durchgang mal wieder die Stunde von Lennart Jablonski, der seine Mannschaft schon in den Niederrheinpokal schoss. Der Stürmer traf doppelt (48. / 79.) und sorgt gemeinsam mit Luca Bergermann (87.), dass die Fortuna nach einem 4:0-Sieg so gut wie gerettet ist. Sterkrade braucht ein Wunder, um der Abstiegsrelegation zu entgehen. Fortuna Bottrop – FC Sterkrade 72 4:0

Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Julian Banko, Nils Peltzer, Nick Sommer, Marco Schönfeld, Danny Schrödl (56. Ramon Langnickel), Stefan Pitkowski, Robin Nordmann, Luca Bergermann (65. Tayyar Cumcu), Lennart Jablonski (90. Luis Melwin Molitor), Can Michalski - Trainer: Marco Hoffmann

FC Sterkrade 72: Jannis Heins, Lars van Gelder, Ensar Yildiz, Maxime-Aurele Finke, Maurice-Joel Finke (54. Keanu Kranz), Jan-Niklas Forger, Murat Berbero, Batuhan Kaba (84. Damian Lee Ford), Marcel Brenne (54. Nico Jan Motzkuhn), David Fojcik, Christopher Lange (74. Ugochukwu Akubuike) - Trainer: Alexander Forger

Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 469

Tore: 1:0 Danny Schrödl (17.), 2:0 Lennart Jablonski (48.), 3:0 Lennart Jablonski (79.), 4:0 Luca Bergermann (87.) >>> Liveticker + FuPaTV für das Rückspiel FC Sterkrade 72 - Fortuna Bottrop >>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Verlierer geht in die nächste Relegation

Während der Sieger nach Hin- und Rückspiel in der Bezirksliga bleibt, muss der Verlierer in die nächste Relegation. Dann geht es entweder gegen die SpVg Odenkirchen oder den 1. C Mönchengladbach - beide müssen wie diese Paarung zunächst in der Relegation den Teilnehmer ermitteln -, um einen zusätzlichen Absteiger in die Kreisliga A zu ermitteln. Der Gewinner nach Hin- und Rückspiel hält die Bezirksliga ebenfalls.

Entscheidungsrunde der Bezirksliga 3