Bezirksliga-Relegation: Leis‘ Verletzung überschattet Ohlstädter Weiterkommen

Es sollte ein großer Abend mit Partycharakter werden. Doch nach Schlusspfiff, der die 1:3-Pleite beim SC Weßling besiegelte, war niemandem beim SV Ohlstadt groß nach Feiern zumute. Die Kernbotschaft bleibt aber: Die SVO-Fußballer haben die erste Runde der Relegation erfolgreich hinter sich gebracht, spielen somit am kommenden Dienstag (auswärts) und Samstag um einen Platz in der Bezirksliga Süd.

Kurz vor Spielende fuhr der Rettungswagen auf den Sportplatz des SCW. Franz Leis war bei einem Zweikampf auf die Schulter gefallen, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es sah nicht gut aus. Ausgerechnet Leis, der frisch gebackene Jungvater, just zurück aus einer Verletzung. Für ihn werden die SVO-Kicker in Runde zwei eine weitere letzte Schippe drauflegen. „Für unseren Cappo machen wir alles“, kündigt Rudi Schedler an. Leis´ Verletzung hat Spuren hinterlassen. „Ich hab´ mich gar nicht richtig freuen können, es ist mega bitter“, rang Schedler nach den richtigen Worten.

Dabei wäre aller Grund dafür gewesen. Der SVO verpackte das Rückspiel gegen den SCW in die schönste Niederlage seit Langem. 1:3 verloren die Ohlstädter, weil sie sich in den ersten 14 Minuten zwei Slapstick-Treffer eingefangen hatten. Zunächst misslang Keeper Paul Röhrig der Abschlag, Marius Sturm sagte Danke. Der SC-Stürmer lenkte dann auch noch einen eher ungefährlichen Schuss reflexartig per Kopf in die Maschen zum 2:0.

Bezirksliga-Relegation: Kurz- und Penschow-Tor und Fairplay zum Schluss

Somit drohte das unvorstellbare Szenario: Würde der SVO den 5:0-Vorsprung verspielen? Hätte Sturm nach 39 Minuten nicht nur den Pfosten getroffen, dann vielleicht. So aber sortierte sich der SVO zur Pause, positionierte sich etwas tiefer, um die unzähligen langen Bälle der Heimelf besser aufsaugen zu können. Die erste tolle Aktion der Gäste war der Anschlusstreffer. Leonhard Strobl erlief einen Steilpass von Christoph Wäckerle im ICE-Tempo, ehe der Beinschub für den Gegenspieler und das Zuspiel in die Mitte folgte. Im zweiten Versuch hatte Bernhard Kurz freie Bahn für den Schlenzer in die Ecke.

Der Jubellauf zur 200 Mann starken Fangemeinde sprach Bände in Sachen Erleichterung. Für die Gastgeber ein Magenschwinger, von dem sie sich nicht mehr erholten. Leis und Maximilian Schwinghammer hätten bei ihren Entlastungsangriffen die Niederlage vermeiden können. Stattdessen traf Jonny Penschow per Flachschuss zum 3:1.

Obgleich die Partie nach Abfahrt des Krankenwagens noch einige Minuten gedauert hätte, schoben sich beide Teams im Fairplay-Modus nur noch den Ball locker zu. Für den tadellosen Schiedsrichter Tobias Wilka ein klares Indiz, einen für den SVO sportlich herausragenden Abend mit dickem Wermutstropfen zu beenden.